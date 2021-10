Un fiel asumirá el coste de restauración de la imagen de San Ramón de Vilalba

Un fiel de fuera de Vilalba asumirá el coste de restauración de la imagen de San Ramón que se rompió en la procesión del pasado 31 de agosto, uno de los días grandes de las fiestas de la capital chairega.

"Leu a noticia e chamoume porque me coñecía dunha acción pastoral anterior. É un cristiano comprometido e decidiu asumir a reparación polo accidente", explicó el párroco Juan Pablo Alonso, indicando que el coste del traslado a Guadalajara, donde será recuperada la talla por Arte Martínez, también la abonará otro fiel, en este caso de Vilalba. "Por iso non quero que trascenda o custo, porque o asumirán de maneira desinteresada", dijo Alonso.

Además de reparar el brazo roto tras la caída, se aprovechará para "proceder a unha limpeza total" de la imagen. "Vaise actuar na policromía do manto, do rostro e, sobre todo, na coroa de metal, que tiña moita falta de ser restaurada", indicó el cura, recordando que los trabajos podrían estar finalizados en un breve periodo de tiempo, y San Ramón de vuelta "antes do Nadal".

"Arte Martínez, que é unha das empresas máis importante do sector, ten actualmente unha lista de espera de 180 imaxes. Por sorte, eu tiña xa un anxo de Santaballa nesa lista, unha reparación que non era moi urxente, polo que puidemos poñer por diante o San Ramón", explicó el párroco.

Además de estar pendiente de los trabajos de restauración de la imagen del patrón, el párroco ha supervisado las obras que se han estado realizando en el tejado de la iglesia de Santa María de Vilalba para acabar con las goteras.

"Era moi importante conter a auga. Agora temos que buscar financiamento para afrontar as obras na cuberta, na fachada e a reparación das torres", explicó Alonso, avanzando que de los 12.000 euros que precisarían para estos trabajos cuentan con 5.800. "Estamos lonxe do obxectivo, así que teremos que solicitar algunha subvención pública, salvo que apareza alguén que queira axudar", dijo.

El sacerdote de Vilalba avanzó que también están pendientes de poner en marcha el reloj de la iglesia. "Chamoume unha asociación de restauración de reloxos antigos que está interesada en poñelo en funcionamento", explicó, recordando que lleva «uns catro anos parado» debido a que requiere "que se lle dea corda e un mantemento" que actualmente no había nadie que quisiera o pudiera asumir.