Cuando se tienen las cosas claras, hay decisiones en la vida que cuestan poco o algo menos tomar, por muy sorprendentes o difíciles que parezcan. Si no, no se entendería que alguien en el momento más dulce de su carrera deportiva decidiera echarse a un lado, con un futuro todavía por delante a nivel profesional, y cambiar de aires para centrarse en su profesión.

El vilalbés Ismael Vázquez ‘Luka’ es un ejemplo de ello. Tras seis años formando parte del Santiago Futsal, y cinco de ellos jugando en Primera y Segunda División, a sus 24 años acaba de regresar a sus orígenes y fichar por el Valdesuso Peugeot Vilalba FS, que milita en Tercera División. Y todo ello por motivos laborales, ya que ejerce desde junio de enfermero en el Hospital Lucus Augusti.

"Mientras estuve en el Santiago fui compaginando los entrenamientos y partidos con la carrera de Enfermería. En marzo, cuando suspendieron la competición y viendo que no se iba a retomar, me apunté a las listas del Sergas para trabajar. A principios de junio me llamaron para ir al Hula y aquí sigo", relata Luka, satisfecho por empezar ya su andadura en el mundo laboral, pese a las duras circunstancias que lo rodean, ya que, tras pasar por varias especialidades, está cumpliendo su tercer mes en el apartado dedicado a pacientes con covid-19.

Isma jugó seis temporadas en el Santiago Futsal, cinco de ellas en Primera y Segunda División, llegando a ser capitán en la última

En verano, el Santiago Futsal quiso renovarlo —no en vano, Ismael fue el capitán del primer equipo el año pasado, en Segunda División— e incluso tuvo ofertas de otros clubs, pero decidió dejar atrás su experiencia en el fútbol sala profesional. "Siempre primé mi trabajo, porque el fútbol sala llegará un momento en el que se acabará y de lo que voy a vivir es de mi profesión. Siempre lo tuve claro", explica.

Aún así, no abandonó su pasión deportiva. "Me gusta mucho este deporte y por eso no quise dejarlo. Estuve manejando equipos de Segunda B y Tercera, que son las que son más compatibles en cuanto a entrenamientos y viajes con el trabajo", comenta Luka.

Al final, el premio gordo recayó en el Vilalba FS, que anunció con orgullo el regreso de Luka como fichaje estelar de esta temporada. "Me decidí por jugar en casa y echar una mano para que crezca el fútbol sala en Vilalba. La directiva se esfuerza mucho y me gusta que crezca el equipo y el club", señala, al tiempo que manifiesta sus ganas de colaborar con la entidad. "Espero ayudar aportando los conocimientos y experiencia que adquirí estos seis años, tanto como jugador como sanitario", afirma.

De esta forma, Luka regresa a la que fue su casa y al club en el que debutó en Tercera División siendo todavía juvenil. "Desde pequeño estuve en la escuela municipal de fútbol sala, que entonces la llevaba el Concello. Cuando era juvenil ya entré el Vilalba FS, donde estuve los dos primeros años y el último ya me fichó el Santiago, coincidiendo que me iba a estudiar fuera", recuerda.

Jugó con las selecciones gallega y española sub-19 y regresa al club con el que debutó en Tercera División cuando aún era juvenil

"En Santiago cumplí muchos sueños. Estando allí fui capitán con la selección gallega sub-19 y jugué con la española sub-19. Aprendí muchísimo. Pero ahora estoy disfrutando de mi carrera y de poder ayudar a la gente en estos momentos difíciles", añade el joven vilalbés, al tiempo que lanza una crítica a lo "inestable" que está la situación en su sector, con "contratos por un mes y sin saber dónde vas a estar el siguiente".

Isma es una de las seis incorporaciones, junto a Coe, Fede, Iago Fariñas, Mario y Xisco, que hizo esta temporada el club vilalbés para hacer frente a las bajas de Iago, Asier, Jose López, Pablito Villar, Xosé y Ayalita.

"Somos muchos jugadores nuevos y necesitamos un tiempo de acoplamiento. A esto se unen las dificultades para entrenar, por los cierres perimetrales de algunos ayuntamientos. Pero estamos cumpliendo los protocolos a rajatabla para poder empezar a competir. Pese a la incertidumbre, estamos con mucha ilusión. Somos gente trabajadora y tenemos muchas ganas de empezar", reconoce Luka ante un inicio liguero ya en el horizonte más próximo.

Derbi chairego para empezar la Liga

La competición en la Tercera División Nacional de fútbol sala dará comienzo este fin de semana, con novedades en su formato, ya que los equipos se han dividido en dos grupos, A y B. El calendario ha deparado para este inicio liguero un derbi comarcal, ya que el Valdesuso Peugeot Vilalba FS recibe al Concello de Begonte FS. El encuentro se disputa este sábado, a las 18.00 horas, en el pabellón municipal vilalbés.

Los dos equipos chairegos están enmarcados en el grupo A, junto al CD Lugo Sala, Outeiro de Rei SD, Praias de Barreiros CD, Academia Red Blue 5 Coruña, Sport Sala Culleredo FS, Troula Betanzos FS, FS Pontedeume, Unión GR9 FS y FS Villa de Cee.