El festival Vilalba Fusión vuelve online con casi una treintena de artistas

Hace algo más de un lustro, surgía en la capital chairega una nueva cita cultural, el Vilalba Fusión, con el que se quería mostrar la música que se realizaba entonces en la localidad. Por diversas circunstancias, aquella primera edición no tuvo continuidad, hasta hoy, cuando la situación de alerta sanitaria a causa del coronavirus le ha dado una segunda oportunidad.

Así, el Vilalba Fusión regresa con las pilas más que recargadas y ofrecerá este viernes y sábado, de manera online, en streaming y gratis, cerca de una treintena de actuaciones en horario de tarde y noche.

Seis grupos, dos cantautores y 15 DJ serán los encargados de amenizar este encierro a través de la web radio.8020lounge.es. Todo ello será mediante sesiones pregrabadas ante la imposibilidad de hacerlo en directo.

La idea de recuperar la cita surgió a raíz de que Moisés Martínez empezase a pinchar en una radio casera para animar la cuarentena

Las agrupaciones locales Irmandades do Falo, Magical Colors, Allan Craft y Buxos Verdes, de música tradicional, harán de anfitriones a otros grupos como Berta Franklin y Yao!. También están confirmada la participación de los cantautores David Rodríguez 'Palomo', de Vilalba, y Pablo Navas 'Yeyo', de origen madrileño pero afincado en Santiago de Compostela.

A ellos se unen nada menos que 15 DJ: Frisco&Marcos Peón, Miguel López, David Veda, David García, Diego Amido, Antonio Currás, Félix Jorquera, DJ Zalo, Alvarinho, Pedro Anido, Popy García, Adrián Martínez, Javier Martínez, Sito Click! y DJ Kiko.

Además, se rendirá tributo a tres bandas de rock vilalbesas que ya no existen: Postergel, Mi Perro Vincent y Ed Gein Pills.

La recuperación del Vilalba Fusión surgió de la mano de uno de sus promotores de entonces, Moisés Martínez 'Sito', quien, para matar el tiempo en la cuarentena, pensó en crear una radio casera para retransmitir online y animar el confinamiento de todo aquel que quisiera escucharlo.

"Tengo el equipo en casa para ello y me dije ‘vamos a probar’. Me parece una cosa que nos hace sentirnos muy cerca unos de otros y más en estos momentos, que nos hace falta", explica Sito, que reconoce que al principio no contaba "con tener tanta repercusión", llegando a 300 oyentes, de toda Galicia e incluso de fuera de España.

"Primero cogí un servidor gratuito, pero la velocidad era escasa y había muchos problemas de cortes. Pero un gran amigo, Antonio Andina, que tiene un negocio de informática, me habilitó un servidor de radio de pago de manera altruista y todo mejoró", explica.

Sito pincha en directo, de 17.00 a 19.00 horas de lunes a sábado, la música que le van pidiendo, con dedicatorias la mayoría, sus oyentes a través de WhatsApp y Facebook. El resto del día, deja una lista de reproducción.

Fue entonces cuando se le encendió la bombilla. "Pensé, si toco los contactos de DJ del festival, podemos montar algo guay. Ellos dijeron que sí y me puse a buscar grupos con la ayuda de Luis Mato", comenta Sito, que destaca que todos colaboran de manera altruista en una iniciativa "para quedarnos en casa y concienciar sobre ello y motivar y entretener a la gente en el encierro". Apuntó que además se pusieron en contacto con él más DJ, más grupos e incluso gente de bandas que ya no están en activo para ofrecerle sus grabaciones y participar también.