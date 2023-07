El festival Rumboia Viva se estrena con The Rapants y Ataque Escampe en el cartel

La asociación juvenil A Rumboia dese ha lanzado este verano a organizar su primer festival cultural, el, que contará el sábado 29 de julio con un variado cartel en el que destacan los grupos

"Esta actividade era algo que cadraba perfectamente no ámbito cutural no que nos movemos, ademais do deportivo, e montámonos na ola que hai por Galicia de facer festivais", explicó el presidente de la entidad, Antonio Cendán, sobre una actividad que será totalmente gratuita y que incluso contará con zona de acampada.

El epicentro de los actos será el recinto ferial de Gontán, donde habrá una zona para los conciertos, que arrancarán a las 20.00 horas con el nuevo grupo vilalbés de pandereteiras Lambe Lambe. A continuación será el turno de Ataque Escampe, que se encuentra presentando su último disco, Cabalgata, para dar paso después a Lisdexia y, ya pasada la medianoche, a The Rapants, que continúa con su gira de O corasón como un after, un trabajo que llevó a la banda de Muros a tocar recientemente en O Son do Camiño.

DJ Peabody será el encargado de poner el cierre del festival, hasta la madrugada, mientras que Señora DJ animará las esperas entre actuaciones.

"Agora estamos promocionando o festival, en redes sociais, con entrevistas ou indo a outros festivais e o feedback que nos chega é que a xente queda sorprendida polo cartel para ser o primeiro ano", apuntó Antonio Cendán, que añadió que "non se nos pasaba pola cabeza" tener estas actuaciones pero que "co apoio dos patrocinadores e moito traballo desde a asociación, foi posible".

Además de música, el festival Rumboia Viva contará también con otras actividades, como una feria de artesanía, que cuenta ya con unos 15 puestos con productos de lo más variados y artesanos llegados de distintos puntos de Galicia. Estos se instalarán en la pequeña carballeira que hay junto al campo de la feria y abrirán al público a las 16.30 horas.

En la misma ubicación, sobre las 17.45, habrá una sesión de cuentacuentos a cargo de la escritora local Ángeles Goás. A las 19.00 horas, se celebrarán sendas degustaciones -también gratuitas, pero es necesario anotarse porque las plazas son limitadas- de vino y queso, gentileza de dos de los patrocinadores, Bodegas Retoral de Amandi y Queixos Lorán. También colaboran en este evento el Concello y la Diputación de Lugo.