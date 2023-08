O Festival 27373 de Begonte consolídase na súa aposta pola música en galego

A asociación cultural Castiñeiro Milenario promove o vindeiro 12 de agosto a undécima edición do Festival 27373, a única cita destas características que acolle o municipio e que ademais xa está plenamente consolidada na súa aposta por unha "programación íntegra en galego", así coma polo seu apoio a grupos emerxentes e coa inclusión dalgunha formación "integrada maiormente ou liderada por mulleres".

"Facemos unha aposta pola lingua e pola visibilización da muller nos escenarios", destacan dende a entidade, que precisa tamén que este festival que se desenvolve no contorno natural do club fluvial de Begonte, á beira do río Ladra, conta con dúas partes diferenciadas.

As actividades diurnas, dirixidas aos máis pequenos e ás familias, comezan ás 13.45 coa sesión vermú a cargo do cuarteto de música tradicional Semieira. Pola tarde celebraranse o XI Aberto de Billarda, coa colaboración do Varal, e o III Campionato de serradores da Terra Chá. O espectáculo Rockeando con Ramona de Pakolas pechará esta sesión de día que dará paso ao festival nocturno.

A partir das 20.30 horas subirase ao escenario a vitalidade e reivindicación de Pauliña, trala que se sucederán os sons tradicionais de Pepe Vaamonde Grupo e o punk-folk de Tecor Societário.

Cervexa artesá co apoio de Aloumiña

Un ano máis, os asistentes ao festival poderán saborear durante a sesión vermú as dúas cervexas oficiais do festival, froito da colaboración entre Castiñeiro Milenario e cervexa artesá Aloumiña de Lugo.



Patrocinio

A Deputación de Lugo e o Concello de Begonte apoian a cita, coa que tamén colabora o club fluvial de Begonte, cedendo as instalacións, nas que hai zona de merendas e unha praia fluvial.



Deseño

Marcos Vigo, deseñador gráfico de Begonte, é un ano máis o responsable do cartaz promocional do festival.