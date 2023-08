Un festexo de pertenza e de reencontros

O 24 de agosto é un día marcado no calendario de todos os polenses, que agardan con ansia o momento de facer da carballeira de Mosteiro o punto de reunión de todos os veciños, achegados, retornados e visitantes que non fallan á tradicional Festa ó Emigrante, que celebrou este xoves a súa trixésimo oitava edición.

Este ano, trala misa, a encargada de abrir a festa foi a profesora xubilada Hortensia Díaz Blanco, natural da parroquia de Silva e que leva moitos anos afincada en Madrid. A polense falou do "gran cariño que os migrantes temos cara a nosa terra", declarándose como unha "morriñosa de Pol e de Galicia" dende que marchou cara a terras madrileñas "hai máis de 50 anos".

Hortensia tamén destacou "o gran labor que os centros galegos espallados polo mundo fixeron por manter tanto a cultura galega fóra das fronteiras como o vínculo coas institucións autonómicas", e detallou as festas e actividades que fixo o Centro Gallego de Móstoles, do que foi presidenta entre os anos 2006 e 2008.

Como polense de nacemento, lembrou emocionada á súa familia e a amigos da infancia "como o defunto José Ramón Ónega", para o que pediu un sentido aplauso, antes de rememorar a súa nenez en Silva e a súa traxectoria como mestra en Pol antes de converterse "nunha migrante máis".

Ágape da Festa ao Emigrante de Pol. DIEGO CENDÁN

Acto seguido, Hortensia foi a encargada de descubrir a 38ª placa -creada por Mármoles Expósito-, xunto ao alcalde de Pol, Lino Rodríguez, que na celebración estivo acompañado por autoridades como o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; o secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso; o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, outros rexedores e varios edís.

Un dos momentos máis agardados do día foi o xantar, no que as mesas do recinto comezaron a encherse de empanada, tortilla, paella, polbo ou churrasco, onde os asistentes comían con familiares e amigos.

A maioría eran caras habituais da cita, como a familia da casa de Cosme, do lugar de Chaín, que acoden ano tras ano "xa como un rito familiar" para gozar dos seus e do "gran ambiente veciñal".

Lino Irimia, da parroquia de Arcos, recorda asistir "de toda a vida" e desfrutar ao máximo "da comida, trala que que non pode faltar a partida e os contos en familia".

Á festa, amenizada polas orquestras La Travesía e La Formula, a charanga CDV e o Dj Adolfo Valiño, tamén acudiron visitantes de concellos próximos. Este é o caso de Flora Freire, nada na parroquia cospeitesa de Támoga, que vén coa familia dende Bilbao "tódolos anos, dende hai sete edicións", atraída "pola familiaridade da festa e polo bo ambiente"..