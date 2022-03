A Festa do Queixo San Simón ofrecerá obradoiros e uns 50 postos de venda

A Asociación de Queixeiros de San Simón e o Concello de Vilalba promoven a XXVI Festa do Queixo de San Simón da Costa os días 2 e 3 de abril, con obradoiros relacionados co produto estrela da cita e a presenza na Praza da Constitución de preto de 50 postos, entre os que figurarán sete das nove queixerías da denominación de orixe, outros produtos grastronómicos, artesanía e distintos colectivos locais.

"Despois de dous anos sen gozar da festas, por fin podemos anunciar que se retomará esta cita que enxalza un dos produtos máis emblemáticos de Vilalba" destacou a concelleira de feiras e mercados, Antía Rama, na presentación celebrada na casa da cultura. Neste acto tamén se deu a coñecer a revista de receitas, que se regalará na feira e que está elaborada a partir das propostas presentadas ao concurso convocado o ano pasado. O prazo de presentación para esta edición está aberto ata o vindeiro 27 de marzo.

No acto tamén estiveron presentes Martín Paz, de Caixa Rural; Gelucho Ramil, xerente do consello regulador, e Daniel Pérez, presidente do consello e integrante da asociación de queixeiros, quen se encargou de detallar o programa da feira, na que exercerá como pregoeiro o exconselleiro de Agricultura, profesor de economía agraria e investigador Francisco Sineiro, quen a finais dos 80, dende a Xunta, colaborou para que se puxesen en marcha as primeiras queixerías en San Simón.

Os organizadores animaron a veciños e visitantes a sumarse á cita, gozar da diversa programación e "comprar queixo".