La Festa do Queixo San Simón bate récords de ventas

En la capital chairega, la Festa do Queixo San Simón batió récords de ventas. A la espera de cerrar las cifras de cada una de las queserías, todo indica que se superaron las expectativas.

"O sábado foi o mellor da historia. Houbo moita xente e onte tamén foi moi ben. Nós levamos á feira o mesmo que todos os anos e tivemos que volver por queixos. Vendemos moi por encima de calquera ano", asegura Javier Piñeiro, el presidente de la asociación de queseros de San Simón da Costa y el responsable de la quesería Fontelas.

Festa do Queixo San Simón. C. ARIAS

El éxito de la feria es unánime para los queseros que participaron, tanto de San Simón como de otras variedades. Aseguran que hubo mucha afluencia de gente pero destacan, sobre todo, el buen ritmo de ventas. Fueron más los que agotaron existencias.

Este año hubo más presencia de quesos de fuera, lo que pudo ser un imán para algunos visitantes

"Se te fixabas case todo o mundo levaba algo", dice el presidente de la asociación, que señala al aumento de la oferta de quesos como una posible causa. "Ao mellor é que veu xente de fóra, que é a que máis compra, e que houbo máis presenza de queixos de fóra, que é positivo para que compre a xente de aquí e da contorna". En este caso lo que parece competencia, ayuda.

"É bo, ten que ser unha feira do queixo, non só do San Simón, ten que ter variedade para que sexa un reclamo e que sexa atractiva, para a xente de Vilalba e de fóra, porque poden conseguir cousas que non atopan no súper", opina.

Festa do Queixo San Simón. C. ARIAS

Daniel Pérez, el presidente del Consello Regulador de la DOP San Simón da Costa y el responsable de la quesería Daniberto, también resaltó el éxito de esta edición.

"Foi espectacular. O mellor sábado da historia da feira e un domingo tamén moi bo", dijo, al tiempo que señaló como posibles causas del éxito de esta edición la presencia de "moi bos produtos de toda España", la gente que atrajo la convocatoria de la ruta BTT, con más de 300 participantes, a primera hora del sábado, o la cantidad de público que llegó de fuera. "Sorprendeume moito porque vin xente que coñezo de Asturias, de Vigo... xente de lonxe que apostou por vir a Vilalba esta fin de semana", dice.

La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, destacó "a satisfacción de ver tanta xente nesta edición número 28 da Festa do Queixo San Simón da Costa, o que reflicte a importancia dos nosos queixos e do noso sector primario".