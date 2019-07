A Festa da Torta de Millo de Guitiriz ofrecerá música, artesanía e degustacións

O Concello de Guitiriz e a Deputación de Lugo veñen de presentar a Festa da Torta de Millo, que este domingo, día 28, rendera culto con múltiples actividades ao manxar guitiricense.

"Este evento ten unha importancia máis alá do concello de Guitiriz, ten unha importancia en toda a contorna, xa que dinamiza un produto clave da vila", comentaba a deputada provincial Pilar García Porto. A torta de millo é un dos sinais de identidade da vila, tal e como explicaba Marisol Morandeira, a actual rexedora do municipio, que engadía ademais que convidaba "a todos os veciños a achegarse e a desfrutar dun produto que xa é un dos elementos máis recoñecidos de Guitiriz".

A festa arrincará ás 11.00 horas cunha mostra sobre a importanica do ferro no campo e, logo desta, haberá unha exposición de coches antigos, como xa se fixo noutras edicións, e obradoiros de artesanía.

A cerámica, os teares e a cantería serán os protagonistas e permitirán aos visitantes que se pasen polo Campo da Feira de Guitiriz coñecer parte da historia destes oficios.

Xa cara ao mediodía, actuará a agrupación Xesta Verde, previamente á degustación da torta de millo ofrecida polos distintos establecementos da vila que a elaboran. Logo celebrase o xantar ao aire libre e os tickets para este poderanse mercar na oficina de turismo do concello e no punto de información do mesmo o propio día da festa.

Pola tarde, ademais dos obradoiros, haberá tamén xogos populares. Xa cara a noite, a escritora Ánxela Gracián será a encargada de dar o pregón, para logo deixarlle o escenario ao grupo de música tradicional Treixadura, que poñerá fin, ata o ano que vén, á Festa da Torta de Millo.

A presentación desta celebración acabou, por suposto, cunha pequena degustación do doce entre os asistentes.