A Festa da Filloa resalta de novo a "envexable" capacidade de traballo colectivo de Muimenta

Un ano máis, a Festa da Filloa de Muimenta puxo de manifesto non só o poder de atracción dunha cita gastronómica, senón tamén o feito de que calquera proxecto que pretenda dar un pulo a un territorio ten que partir dende o colectivo, dende a unión e dende a colaboración entre as persoas.

Os centos de visitantes que se achegaron onte, como cada 1 de maio, ao recinto feiral Manuel Vila puideron comprobalo por si mesmos. E os que non se deron conta tiveron a oportunidade de empezar a valoralo escoitando as verbas da xornalista Tania Fernández Lombao, encargada de ler o pregón nesta trixésimo terceira edición, que, pese a que o tempo fixo das súas nalgún momento, volveu ser todo un éxito ao case esgotar as existencias, repartindo preto de 18.000 filloas.

"Para quen somos de vilas e concellos fronteirizos, resultou sempre envexable a capacidade de traballo colectivo coa que vos expresades ante o mundo", dixo a pregoeira dirixíndose aos veciños de Muimenta, ante os que reivindicou esta parroquia como "vila exemplar de Galicia, na que uns poucos centos de habitantes teñen a capacidade de mobilizar como se fosen milleiros ou millóns".

Lombao recordoulles que, dende 1992, non só transmitiron coñecemento ás seguintes xeracións e formaron novos filloeiros, senón que "o que estivestes facendo foi impulsar a vosa identidade como pobo, inculcar o poder da tradición que vos caracteriza e crear vencellos entre maiores e pequenos".

Así, quixo propoñerlles ás preto de 150 persoas que traballaron onte nesta xornada, e ao resto de veciños, un xogo: "Que esta festa debe ser un darse de conta". "Darse de conta da importancia cultural e identitaria do que facedes cada primeiro de maio, de que todo este traballo non é en balde, de que estades construíndo o futuro usando as raíces do pasado e de que sabedes quen sodes, de onde vides e a onde ides", asegurou.

Ao altruísmo de ducias de personas tamén aludiu o alcalde, Armando Castosa, que definiu esta cita como "un auténtico estandarte do noso concello" nun acto inaugural no que tamén interviron o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ou a deputada provincial Marisol Morandeira, que destacaron a colaboración das administracións en pos dun "turismo sostible e respectuoso coa nosa terra e as tradicións".

Todos eles, ademais doutras autoridades e membros da corporación municipal, fixeron entrega dos premios a 20 nenos e nenas galardoados no XXIV Concurso de Relato e Debuxo da Filloa, ademais do galardón especial —unha tablet doada pola USC— a Isadora Louredo, do Ceip Monseivane.

Tamén houbo postos de artesanía e produtos de calidade, exhibicións de cetrería e de agility, demostracións de oficios tradicionais, exposicións e as actuacións da escola de música e baile tradicional da Pastoriza, A Volta do Agro, Leña Verde, Pandereteiras de Muimenta e Eventec.