Capela das Neves: festa de animais e de merendas

Localización

Circulando pola estrada LU-751, hai un desvío cara a Suegos, pola estrada LU-P-1203 e, xusto ao pasar a igrexa, hai que coller a pista á esquerda, que xa conduce á capela e a súa área recreativa.



Estrutura

"Ten dúas partes de épocas diferentes, a zona do presbiterio, ata o arco, é máis antiga e despois foise ampliando e fíxose a zona da tribuna e do púlpito", detalla Jesús Trigo dun templo que ten sancristía ou contrafortes exteriores e no que se conserva un antigo pendón, cruces, dúas imaxes da virxe das Neves e unha de San Bernabé.



Peto

Nun dos laterais hai un peto pétreo para deixar esmolas dende o exterior. Sobre este hai unha pequena ventá, tapiada parcialmente para evitar que as curuxas accedan ao templo.

Interior da capela. C.PÉREZ

O crego Jesús Trigo naceu en Baílle, na parroquia polega de Suegos, onde segue a vivir. Mais non foi ata 2004 cando a diocese de Lugo lla encomendou —compaxina esta responsabilidade con outras oito parroquias de Baleira—, e con ela o que para el é o sitio "máis pintoresco e bonito da parroquia", a capela das Neves.

"Está dedicada a San Bernabé e á virxe das Neves hai misa nela o 11 de xuño e o 5 de agosto", di Jesús, que volve á infancia para contar como eran as festas na contorna da ermida. "Cando eu era un rapaz viñan as familias coas merendas, antes da misa había bendición do gando, que despois se expoñía a un e a outro lado da capela, e tocaba a orquestra e había baile ata que a Garda Civil o permitía", recorda cun toque de nostalxia aquelas festas que agarbadan "con ilusión", sobre todo as de xuño, por ser das primeiras.

Lugar onde se atopa a capela. C.PÉREZ

A celebración mantívose o primeiro domingo de agosto ata a chegada da pandemia, e dende entón non se recuperou. A esta adoitaba acudir moita xente de fóra, que retornaba nas vacacións. De feito, aínda hoxe hai quen en agosto avisa a Jesús para algunha celebración familiar na histórica e querida capela.

"A lenda conta que estaba no alto do Monciro e pode ser, porque parece ser que atoparon restos", detalla Jesús sobre os relatos de tradición oral vencellados á ermida erguida hai máis de 300 anos —hai referencias escritas de 1702— na falda do monte. Dise que ao deteriorarse o vello templo baixáronse os santos á igrexa, pero a virxe das Neves retornou ela soa ao monte, polo que o señor de Suegos decidiu erguer unha nova capela, escollendo un lugar onde nevase un 5 de agosto.

"Da capela gústame todo", afirma categórico Jesús, que fala de cambios e ampliacións, con achegas propias, coma os bancos ou a mesa do altar, procedentes dunha reforma en Baleira. "Dende que a collín procurei, coa axuda dos veciños, mantela limpa e en orde", asegura, sabedor da devoción e do cariño que a veciñanza ten pola virxe das Neves, representada nunha das antigas imaxes sobre unha nube desa treboada —Jesús explica que lle chamaban 'a virxe do trono'— que trouxo consigo aquela nevarada que o iniciaba todo.