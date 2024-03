Fervenzas de Somede: un paraíso fluvial agochado

É un paraíso fluvial agochado nunha fraga, onde a auga, a gran protagonista, fai de nexo entre natureza e patrimonio. As fervenzas de Somede están no val situado debaixo do lugar da Aldea de Arriba, nas Pontes, polo que discorre o Rego dos Campos, un regato que desemboca no río Eume, que nese punto se encontra case convertido en lago, represado no encoro da Ribeira.

Fervenzas de Somede. EP

Para algúns son unha xoia que debería coidarse e acondicionarse; para outros, a ausencia de actuacións facilita que se manteñan inmutables ao paso do tempo, aínda que foron moitas cousas as que cambiaron. O correr das augas une aquí pasado e presente, a través de construcións antigas que manteñen en pé a súa propia historia.

"Os saltos están no curso do Rego dos Campos nunha área de fraga na que se localizan varios muíños. Seguindo o curso do regato pódense ver diferentes saltos de distintas alturas. Unha das fervenzas de maior altura está no lugar no que hai unha antiga fábrica da luz", explica o documentalista e técnico de xestión do patrimonio cultural Xosé María López, que ve neste recuncho un espazo ao que volver sempre.

Para algúns son unha xoia que debería coidarse e acondicionarse; para outros, a ausencia de actuacións facilita que se manteñan inmutables ao paso do tempo

"É un lugar das Pontes ao que me gusta sempre levar amigos e familiares cando veñen visitarme. E é tamén especial porque alí foi onde gravamos en xaneiro de 2016 unha curta promocional da Cita coa Historia das Pontes, cos actores Anxo Lamelo, Genma Pardo e Chema Castro", rememora o presidente da asociación Terras do Anaris e un dos responsables da empresa Cultureume.

"Baixar todo non foi doado: equipo de gravación, atrezzo, vestiario e unha infraestrutura mínima para que puidesen pasar a xornada nas mellores condicións posibles. Hai que recoñecer a profesionalidade dos tres, que estiveron toda a mañá dun mes frío de xaneiro metidos na auga", indica, mentres, mergullado no seu campo, fala doutros puntos de interese no percorrido.

"O lugar da Aldea de Arriba está pasando A Igrexa, onde se encontra a igrexa de San Mamede dos Cabalos, onde foi atopada unha ara romana adicada aos lares viais, os deuses da relixión romana, protectores dos camiños", di. Agora só hai que poñerse a andar.