Fervenza das Painceiras: Unha xoia natural entre parroquias

Localización

Situada no Concello das Pontes, esta fervenza sitúase no límite entre Ribadeume e Bermui. Dálle nome ademais á asociación veciñal que integra as dúas parroquias. Só hai que seguir as indicacións de Google Maps para chegar.

Acceso

O acceso ata o lugar é bo durante todo o ano. Os vehículos chegan ata practicamente o inicio do camiño, sinalizado cun poste de madeira. Hai un sendeiro duns dous quilómetros a carón do rego das Foxas, que se pode facer a pé ou en bicicleta, nun percorrido algo técnico e non apto para todos os públicos.

Infraestruturas

No camiño atópanse tres muíños ben conservados co seu mecanismo e edifición completa. Tamén hai outro inmoble que servía de planta de xeración de electricidade.

Marcos Fernández, o presidente do Club Ciclista As Pontes, teno moi claro. Non necesita nin un segundo para afirmar alto e cristalino cal é o seu recuncho favorito. E é que vivir a carón dunha xoia natural fai a elección moito máis sinxela.

A fervenza das Painceiras, tamén coñecida co nome de fervenza de Bermui, é ese lugar "importante" ao que ía de neno cos seus avós, Ricardo Fernández e Ramiro Bellas, e co que volve agora co seu fillo, Mateo.

"Pasamos tardes completas paseando y buscando cosas interesantes por la zona", conta Marcos, mentres explica que "hay varios puentes que cruzan el arroyo y que sirven para disfrutar de ambas orillas del camino".

Tamén hai varias edificacións nas que no seu interior había e aínda hai tres muíños moi ben conservados, en cuxa construción participaron "mis dos abuelos, el resto de familia y muchos vecinos de la parroquia donde actualmente vivimos", explica este apaixoado das dúas rodas, quen recoñece que o lugar aínda é bastante descoñecido e de acceso reducido para os visitantes e curiosos.

Pasarela para sortear o regato, na entrada á ruta. M.MANCEBO

"Empiezan a aparecer publicaciones en las redes sociales y eso ayuda a que se vaya conociendo más. Estaría bien poder conservarlo para no perder este patrimonio tan importante", di Marcos, sinalando algunha das peculiaridades deste enclave.

"Debido a la verticalidad era muy difícil acceder con el grano y retirar el material una vez molido", indica, poñendo en valor o traballo que desenvolvían os ancestros que se introducían neste bosque atlántico, repleto de árbores autóctonas e na beira das Fragas do Eume.

O escenario natural é idílico, co murmurio da auga, que acada unha forza superior ao caer da fervenza, e co canto dos paxaros de fondo. O sendeiro leva ao camiñante por unha ruta pendente de sinalizar, pero que xa conta con algunhas indicacións.

"El Concello está solicitando permisos a los propietarios de los terrenos para señalizar la ruta e instalar un panel con la descripción de la caída de agua, de los molinos...", confirma Marcos, orgulloso de vivir a tiro de pedra dun paraíso natural pendente de recoñecemento.