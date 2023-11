Fervenza da Pena dos Portelos: unha ruxida que nin nun conto

Localización

As coordenadas que indica a web de turismo da Xunta son 43º 12’ 14.4” N 7º 12’ 23.5” W e 43º 12’ 39.8” N 7º 13’ 17.6” W. A ruta parte da LU-751, case na entrada ao Chao de Pousadoiro, e tamén ten outro acceso nesta estrada, preto do miradoiro de San Xurxo. Se só se vai ao salto, o máis doado é coller a senda dende a LU-P-4806 ou dende preto da igrexa de San Xurxo.

O Concello homologou o itinerario, rexistrado como PR-G 228 Ruta Fervenza Pena dos Portelos. O vieiro principal ten 3,8 quilómetros, aos que se suma unha derivación de 1,3 quilómetros de ida e volta.

A fervenza, no rego de Survial do Couso, está no linde entre as parroquias de Seixosmil, en Meira, e de San Xurxo de Piquín, en Ribeira de Piquín.

Acceso á fervenza. C.PÉREZ

Pensa uns segundos e xa o ten claro. Se José Antonio Ares tivese que quedar cun espazo de Ribeira de Piquín, ese ten que ser a fervenza da Pena dos Portelos, un "pintoresco" salto de agua que "é o final dunha ruta de senderismo que fixo o Concello", ao que, segundo precisa, non se chega en coche. Hai que ir a pé. E merece a pena, pois un case pode perder a noción do tempo e do espazo, arroupado por unha natureza infinda, coma esa da que falan nos contos.

"É moi enxebre e está apartada das aldeas, no alto de San Xurxo; é un regato que baixa da Serra de Meira, pasa alí preto da igrexa de San Xurxo e desemboca no Eo", confirma este ribeirego de 89 anos, quen por moitos anos foi o responsable de Casa Louro, a ferretería do Chao do Pousadoiro que abrían seus pais alá por 1945 e que hoxe segue na familia. "Hai unhas penas e onde cae a auga hai un pozo", engade sobre un salto que acada os 15 metros de altura e no que a auga cae "por un barranco de lousa, húmido e escuro, que se viste de fentos e caducifolias", detallan en Turismo de Galicia.

Rego Survial do Couso. C.PÉREZ

José Antonio, que garda unha enciclopedia da Ribeira no miolo, ía por alí de rapaz, "co gando polos montes ou ás castañas", e hoxe sabe recoñecer o seu valor paisaxístico e natural. Non é o único pois, como di, aínda que non teña fácil acceso, recibe moitas visitas. "Vai ben xente vela", refrenda quen ten gravada na memoria unha das súas. "Teño unha neta que estudou Turismo e mandáronlle facer un traballo, díxome que tiña que ir con ela alí, e fun, e cando estabamos alí esborrexín e caín, molleime igualiño que se me metese debaixo da auga", ri. Valeu a pena: "Á neta déronlle un premio polo traballo".

Roteiro de sendeirismo. C.PÉREZ

O roteiro, que está sinalizado e ten varandas e escaleiras de rocha na zona da fervenza, discorre ao carón do Eo para logo pasar polas inmediacións de San Xurxo, ata atravesar a fraga dos Portelos. Con carballos e castiñeiros centenarios, esta é outro dos grandes atractivos da senda xunto á propia seimeira, cuxa vistosidade poida que estea condicionada pola época do ano e as chuvias, mais aínda así tornase díficil esquecer a impresión que deixa o vela en vivo. E iso sábeno ben José Antonio e cantas persoas abriron os ollos ante a fervenza da Pena dos Portelos.