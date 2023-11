Ferretería Casa Louro: tralo mostrador, infindas historias

Localización

No número 12 do Chao do Pousadoiro, ao pé do tramo urbano da LU-751 e das rúas que conducen á casa do concello, atópase a ferretería Casa Louro. Ao seu carón tamén se colocou o busto en memoria de Xosé Seivane.

Historia

Casa Louro abría as súas portas en 1945 da man de Jesús e Dolores, os pais de José Antonio, que os sucedeu á fronte. Agora xa é a terceira xeración da familia, a súa nora Marisol, quen se fixo cargo del.

Inventario

O traballo de investigación, ao que contribuíu significativamente O Louro, inventariou máis de 250 elementos do patrimonio inmaterial a través de máis de 40 horas de entrevistas. O recompilado vaise compartindo na páxina de Facebook Patrimonio Cultural da Ribeira de Piquín.

"Malia vivir toda a vida a escasos quilómetros, na Pastoriza, ata case cumplir os 30 anos non teño recordo de pisar a Ribeira de Piquín", conta Jesús Castro Yáñez quen, como moito, lembra algunha ollada infantil ao outro lado da serra de Meira cando no inverno, "aproveitando as nevaradas, subía coas amigas ata un curuto e, utilizando un saco de pensos a xeito de zorra humilde e improvisada, tirabámonos montaña abaixo".

Aínda hoxe, confesa despois de ter percorrido todo o municipio ribeirego para realizar, froito dunha encomenda do Concello, un inventario do seu patrimonio inmaterial como técnico da firma meirega Xelda Eido Rural, ao tamén escritor fáiselle "raro que o territorio sexa tan distinto a media hora da miña casa".

"Pero si que é distinto ser chairego ou ser da montaña", asegura antes de debullar as razóns polas que, ao pensar no seu recuncho favorito da Ribeira de Piquín, e tendo opcións coma a Pena do Encanto, "da que conta lendas Aníbal Otero no seu Vocabulario de San Jorge de Piquín", ou a Capela de Boel, "especial pola súa planta hexagonal", o que a el se lle vén á mente é "o mostrador da Ferretería do Louro".

Exterior da ferreteria. C.PÉREZ

Neste histórico negocio abríronlle as portas, "como moita outra xente nas cinco parroquias do concello", e ante ese vello mostrador que deixa oídas milleiros de historias, foi onde Jesús descubriu "como se pescaba co angazo, cal era a receita do cantelo ou quen sentenciaba o galo antes de facer a corrida no Chao do Pousadoiro".

"Foi José Antonio, coñecido como O Louro, quen na súa ferretería do Chao me contou que na feira de Meira se vía ao lonxe quen viña da Ribeira de Piquín porque, de vivir en lugares costentos, tiñan as pernas máis tortas. Sería unha licenza de narrador?", pregúntase ante un relato que refrenda as diferenzas entre chaira e montaña.

Jesús recoñece non saber a resposta, mais o que si ten claro é que para estas liñas escolleu a mítica ferretería do Chao do Pousadoiro "porque alí foi onde, tras horas de conversa xenerosa que farían as delicias de Otero Pedrayo, compredín de forma total que o patrimonio que buscaba vive na xente, no seu facer diario, nos recantos da súa fala e da memoria".