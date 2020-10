Ferido un mozo ao caer do quad que trataba de arrancar en Vilalba

Un mozo de Vilalba, con iniciais I.C.P., resultou ferido ao caer do quad que estaba tratando de arrincar e que estaba aparcado no Campo da Feira da capital chairega.

O suceso ocorreu en torno ás 18.20 horas, cando o rapaz se dispoñía a acender o vehículo. Por causas que se descoñecen, o quad fallou e tirou ao conductor, que sufriu un forte impacto.

Ata o lugar desprazouse unha ambulancia do 061, que estabilizou ao ferido no lugar dos feitos e trasladouno ao Hospital Lucus Augusti de Lugo cun traumatismo abdominal.

Tamén acudiu a Policía Local, mobilizada pola central de emerxencias do 112 Galicia, que recibiu o aviso do incidente de urxencias médicas.

AS PONTES. Unha persoa precisou asistencia sanitaria ao saírse da vía o vehículo no que circulaba onte nas Pontes, aínda que o seu estado non revestía gravidade. O suceso ocorreu ás 16.10 horas en Penapurreira.