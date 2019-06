Ferido de consideración un operario en Vilalba ao caerlle enriba unha árbore

Un operario resultou ferido de consideración durante a tarde deste mércores en Vilalba ao caerlle unha árbore enriba mentres realizaba traballos no monte.

O accidente ocorreu pasados uns minutos das 16:30 horas, nunha zona de monte moi preto da rotonda grande de Vilalba. A esa hora, os servizos sanitarios comunicaban ao 112 Galicia o traslado do traballador ao Centro de Saúde da localidade. Os xestores de emerxencias informaron aos axentes da Garda Civil, da Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Ao mesmo tempo, os profesionais sanitarios informaban da saída do helicóptero medicalizado con base en Santiago ata o Centro de Saúde.

Unha vez no lugar, os axentes solicitaron ao 112 Galicia a saída dos Bombeiros de Vilalba, posto que o traballador foi evacuado nun coche particular e debido á dor causada polas lesións producidas, era necesaria a intervención dos Bombeiros para sacar ao home do interior do turismo.

Finalmente, os efectivos de Protección Civil confirmaron o traslado do ferido na aeronave, desde o Centro de Saúde ata o Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.