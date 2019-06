Ferida unha condutora en Muimenta ao envorcar o seu coche na LU-120

Unha muller, veciña de Muimenta, resultou ferida leve ao envorcar o turismo que conducía á altura do kilómetro 9 da estrada LU-120, no barrio do Barreiro, en Árbol (Vilalba). A vítima, única ocupante do vehículo, puido saír do coche grazas á intervención dos veciños do lugar, que tamén deron aviso a emerxencias.

Ao lugar do sinistro acudiu o 061, axentes do subsector de Tráfico de Lugo e os bombeiros de Vilalba, cuxa intervención non foi necesaria.