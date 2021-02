La feria multisectorial y el concurso frisón de Moexmu, aplazados por segundo año

En aquella fatídica semana de marzo de 2020 en la que se pasó de la vieja normalidad a un confinamiento domiciliario, el anuncio del estado de alarma que paralizó el país se produjo prácticamente al mismo tiempo que la decisión de la organización de la XXXVI Moexmu de aplazar la multitudinaria cita hasta que las circunstancias fueran más idóneas. Un año después, el coronavirus sigue formando parte del día a día de todos, por lo que la feria multisectorial de Muimenta, una de las más importantes de Galicia, y el único concurso de ganado frisón de la provincia, que además iba a ser la sede del certamen autonómico, tendrán que aplazarse, sin fecha, una vez más.

"Perder dous anos este evento é doloroso, pero hai que valorar as circunstancias que temos e o máis operativo é facelo así", apunta Manuel Sandamil, presidente de Africor Lugo, entidad promotora del concurso de ganado. "É unha pena que non se poida celebrar, porque é dos poucos concursos que queda", señala también, al tiempo que avanza que por el momento solo queda "esperar" a ver cómo evoluciona la situación.

"Habería que ver as posibilidades de facelo no segundo semestre do ano", añade Sandamil, dejando la puerta abierta a una posible celebración, fuera de fecha, siempre que el virus esté controlado.

"Veremos se ao longo do ano existe a posibilidade de poder levar a cabo a Moexmu ou algunha das súas actividades", apuntan también desde la organización, que adoptó esta decisión luego de debatirlo con Africor, patrocinadores del concurso de ganado, y representantes de las administraciones que colaboran con la veterana cita, que tendría que celebrarse del 9 al 11 de abril.

También se contactó con el club Can de Palleiro, que lleva varios años organizando una prueba en el recinto Manuel Vila, con gran éxito de público. "A organización díxonos que seguía contando con nós", avanza el presidente de la entidad, Juan Carlos Puente Hermida, que confiesa que ya están "afeitos" a esta situación. "Nós seguimos funcionando como club, pero é moito máis díficil ensinar o que facemos", explica, avanzando que estarán "encantados" de volver a la Moexmu cuando sea posible.

"É a decisión máis responsable que podemos tomar", aseguran desde la organización de la que sería la XXXVII Moexmu, recordando que además se celebraría después de Semana Santa, lo que podría incluso aumentar el riesgo de contagios, al ser unas fechas en las que se prevé una mayor movilidad. Así mismo, agradecen "infinitamente" la comprensión de todos los afectados por la suspensión de una cita que todos los años reúne en Muimenta a miles de personas y cuenta con más de un centenar de expositores de todo tipo o una subasta de ganado.