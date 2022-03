O fenómeno Xorima perdura no tempo

Hai xa 40 anos cinco amigos vilalbeses emprendían unha aventura musical que, ao longo de oito anos, supuxo unha revolución na música galega, concretamente dentro do folk. A constitución e a traxectoria de Xorima foi todo un fenómeno na década dos 80, pero a súa trascendencia, inexplicablemente, non traspasou xeracións e só os que o viviron naquela época son conscientes do que conseguiu este grupo.

Para tratar de rachar con esta situación, naceu hai xa máis de dous anos o Proxecto Xorima, unha iniciativa que pouco a pouco se foi convertendo en multimedia para darlle a importancia correspondente e o seu sitio na historia da música galega á "aventura musical", tal e como eles mesmos a cualifican, que protagonizaron Queno Eimil, Xosé Ramón Vázquez, Xosé Lois Pernas, Carlos Arturo Celeiro Morón e Eduardo Lalo Baamonde.

O escritor Paulo Naseiro foi o que deu o primeiro paso. Da mesma xeración e con lazos de amizade cos compoñentes, un "recordo nostálxico, que a todos nos quedou" e a incredulidade de que nin nos libros sobre a historia do folk galego se citase a Xorima movérono a facer un libro que contase a historia desta agrupación.

"A partir de aí o proxecto comezou a camiñar. Falei con Xosé Ramón, que retomou o contacto co resto, e eu empecei co traballo documental e resultome curioso ver que unha historia tan recente estaba tan pouco documentada. Así, plantexamos que o libro tiña que xurdir de conversas cos protagonistas, que foran eles mesmos quen contasen a súa aventura musical. A verdade é que me fascinou a visión que daban da historia", explica Naseiro.

Actuación no Festival de Lorient de 1983. PROXECTO XORIMA

O autor de Conversas ao redor de Xorima fala con devoción do que foi aquel fenómeno musical, que contextualiza na época. "Na Vilalba daquel tempo, no que saiamos dunha ditadura que culturalmente foi un ermo, empezou a saír xente con moitas ganas de facer cousas. Xorima empezaba a pegar forte e tamén estaba a Agrupación Cultural Peña Novo facendo actividades e nós con A Voz de Vilalba. Incluso había un club de deportes extremos!", rememora.

O éxito de Xorima cre que radicou en que "era un grupo moi fresco, nada encorsetado", formado por rapaces "moi novos, sen complexos, tabús ou tradición por detrás, que foron moi libres á hora de compoñer, que tiñan uns directos fantásticos, movían multitudes, e ao mesmo tempo facían unha música moi boa que ademais perdurou no tempo".

Esa música "moi inspiradora naquela época para moitos" quedou recollida no seu único disco, Xorima, publicado no ano 1985, con temas tan destacados como A cova da serpe ou Feira de Santos e que incluso se chegaron a empregar en sintonías de radio ou de televisión.

Portada do seu único disco. EP

"Non teño datos cuantitativos, pero seguramente foi un dos discos máis vendidos do folk galego. Ata non hai moito tempo podías atopar o CD en moitas partes. Isto quere dicir que se reeditou moitas veces", reflexiona Paulo Naseiro.

Pero tamén traspasou fronteiras coas súas actuacións en numerosos festivais, destacando as participacións no prestixioso Festival Intercéltico de Lorient.

"No libro damos protagonismo a todas as épocas, pero fundamentalmente á inicial, porque é cando se grava o disco e a que pasa á posteridade", explica Naseiro, e engade que as conversas se fixeron con catro dos cinco membros iniciais, dous dos posteriores —tamén formaron parte da banda Quim Farinha, Xabier Bueno, Chus Bello e as irmáns irlandesas Siobhán e Máire Ni Chaoimh, que coñeceron en Lorient— e os managers.

PREPARACIÓN. A organización do encontro fixo que o Proxecto Xorima fose derivando noutras vertentes. "Vimos que había unha historia interesante para un documental, o cal esta facendo a miña filla Sofía e que esperamos presentar na primavera", apunta Paulo, que sinala tamén que ao final o que se xerou foi un proxecto multimedia, ao que se unen ademais unha páxina web e a presenza en Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, que busca contar a mesma historia en formatos distintos, adaptados á narrativa de cada un.

O San Ramón de 2019 foi a data elexida para gravar as conversas "espontáneas e fluídas" que son o eixe do libro, no que tamén se contextualiza o fenómeno dentro da época e da historia da música folk e se recollen multitude de fotografías, carteis e recortes de prensa. Estaba listo en maio de 2020, pero a pandemia do coronavirus foi retrasando todos os plans iniciais.

Paulo Naseiro: "Era un grupo moi fresco, libre á hora de compoñer, cuns directos fantásticos e unha música que perdurou no tempo"

Ano e medio despois fixouse unha data para a presentación de Conversas ao redor de Xorima, editado polo Iescha, coincidindo cos 40 anos da presentación do grupo, que foi o 27 de decembro de 1981. O acto, que incluía tamén un pequeno concerto, tivo que ser adiado por problemas técnicos do auditorio e pola situación sanitaria do momento.

"A raíz deste reencontro para gravar as conversas, que foi unha marabilla, viron que non pasara o tempo como pensaban e decidiron, a iniciativa deles, compensar o interese facendo unha pequena actuación, recuperando uns temas do disco, só para a presentación do libro", afirma Naseiro.

A intención é gravar esta convocatoria e facer unha produción, dirixida por Sofía Naseiro e producida por Laura Rodríguez, que se presentará despois e se colgará en YouTube.

"Levantouse moita expectativa en torno a este proxecto. A min pasoume, preparando o libro volvín á miña adolescencia, unha sensación agradable. E isto inflúe no éxito que tivo a saída de entradas para o acto, porque para moitos actúa a nostalxia, que non é mala. É traer algo ao recordo e dalo a coñecer ás novas xeracións", di.

Sábado 19 ► Presentación do libro e concerto

O acto adiado en decembro para a presentación de Conversas ao redor de Xorima e a esperada actuación do grupo de folk vilalbés finalmente celebrarase este sábado, ás 20.00 horas, no auditorio municipal.



Entradas

O aforo completouse na primeira convocatoria e os tiques mantivéronse, mais algún foi devolto.



Continuidade

Naseiro destaca o gran feedback que están recibindo "por todas partes" e non descartan facer algunha presentación máis do libro e presentar a peza audiovisual do encontro en festivais de cine documental.