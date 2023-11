A Feira de Santos triunfa ata fóra de data

A Feira de Santos de Gontán, en Abadín, celebrouse con dúas semanas de retraso, despois de que fose adiada polo mal tempo. Pero o cambio de data non restou nin un ápice de afluencia nin de esplendor a unha cita que suma dous séculos de historia e que este sábado recibiu, como marca a tradición, a milleiros de visitantes que gozaron da mestura perfecta de gandaría, artesanía e gastronomía, os tres piares sobre os que se sustenta.

As rúas dende o novo consistorio e ata o Campo da Feira de Gontán enchéronse de postos de todo tipo. Había venda de roupa, alimentación, xoguetes e produtos de tempada como castañas, noces ou mel, que voaban dos expositores ás bolsas dos miles de curiosos que se achegaron ata a vila chairega para vivir unha xornada de feira e sol.

"Vimos dende Vilalba a dar unha volta e algo sempre se pica", dicía un matrimonio que facía parada nun dos postos de venda de produtos cárnicos, mentres outra parella botaba un ollo ás prendas de roupa expostas no do lado.

A mediodía case costaba camiñar entre a multitude que se repartía polas rúas e que tamén paseaba polas naves de Gontán nas que se agolpaba o gando equino e bovino, que tamén estaba por fóra das instalacións superando os 400 exemplares.

Gando e público nas inmediacións do Campo da Feira de Gontán. M.M.

Ata a feira achegáronse tratantes de varios municipios da comarca, como Vilalba, A Pastoriza ou Muras, pero tamén da Mariña e ata da comunidade veciña, Asturias.

"A xente anda algo despistada polo cambio de data, pero aínda así houbo bastante movemento", confirmaba un dos gandeiros locais, mentres indicaba que a afluencia de público non se reflectiu no número de vendas, que non foron especialmente elevadas.

Para tratar de contrarrestalo e que a asistencia á feira fose positiva para a maioría deles, o Concello de Abadín organizou un ano máis un concurso de gando que repartiu ata 700 euros en premios.

Carlos Fraga fíxose co galardón do mellor exemplar equino, mentres que o de bovino foi parar a Alejos Dovale. A mellor cría equina pertencía á gandeira Celsa Balsa e a bovina, a Rocío García.

O xurado, que estivo conformado por dous veterinarios, tamén destacou ao mellor exemplar equino de silla, pertencente a Carlos Falcón. Os galardóns para os gandeiros con maior número de exemplares equinos e bovinos foron para Manuel Rego e José Basanta, respectivamente.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, achegouse a Gontán e ata se animou a facer algunhas compras, ademais de participar na entrega de premios, na que tamén estiveron presentes o alcalde de Abadín, José María López Rancaño, varios dos concelleiros e representantes dos municipios de Lourenzá ou de Alfoz.