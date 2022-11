La Feira do Porco da Ceba de Cospeito mantiene su esencia en su 33 edición

La Feira do Porco da Ceba de Cospeito mantendrá su esencia el próximo sábado, día 26, en la trigésimo tercera edición de un evento "colectivo" que es posible gracias "á implicación de moitas persoas", y que trata de apoyar un sector fundamental para este municipio chairego y toda la comarca.

Así lo constató el regidor de Cospeito, Armando Castosa, en el transcurso de la presentación de la feria, en la que estuvo acompañado por Manuel Fernández, de Piensos Biona; Juan Trigo, de Zoogando; José Cabarcos, de Piensos Pascual, y Brais Cruña, de la cafetería bar El Centro, que además ejerció de representante de los hosteleros del municipio.

Todos ellos son colaboradores habituales de un evento que ofrecerá un amplio y variado programa de actividades, que arrancará a las 8.00 horas con la entrada de los animales al recinto ferial, que abrirá sus puertas al público a las 10.00 horas.

En una carpa de unos 500 metros cuadrados instalada para la ocasión -los expositores se repartirán también por la nave más próxima a la feria- se ubicarán los ejemplares para su exposición y venta, la mayoría llegados desde distintos puntos de la comarca, pero también de otros municipios de la provincia. Los animales serán evaluados por un jurado de expertos que concederá varios premios económicos cedidos por los colaboradores. Habrá un primer premio de 180 euros, un segundo de 150 y un tercero, de 120. Además se otorgarán otros cuatro más valorados en 60 euros.

Durante toda la jornada, el grupo local Asubíos da Chaira será el encargado de poner la nota musical por todo el recinto, en el que habrá varios stands de degustación de productos típicos del cerdo, expositores de venta de otros productos, así como un cortador de jamón o una filloeira, que estará elaborando este postre típico.

La entrega de premios está prevista para las 13.00 horas, y a continuación "haberá os tradicionais sorteos dunha cesta de Nadal e dunha parella de porquiños", recordó el alcalde, que calificó de "extraordinaria" la longevidad de una cita que buscará sumar un nuevo éxito a su historia.

Festival de corales

Coincidiendo con la Feira do Porco da Ceba se celebrará por la tarde el tradicional Festival de Corais, en el que actuarán la Coral Polifónica Municipal Virxe do Monte de Cospeito y las agrupaciones de Palas de Rei y Barreiros. Será a las 20.30 horas, en la casa de la cultura de Feira do Monte.