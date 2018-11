A Feira do Porco da Ceba de Cospeito celebra o 24 tres décadas de historia

COSPEITO. A capitalidade municipal de Cospeito, Feira do Monte, celebrará ao grande este sábado, día 24, as tres primeiras décadas de vida da Feira do Porco dá Ceba, «unha cita máis que consolidada e que xa é un referente non calendario de feiras de Galicia», manifestou o rexedor, Armando Castosa, no transcurso da presentación celebrada onte no salón de plenos, na que estivo acompañado polos edís Daniel Paz e Álvaro Puente.

Antes de explicar os pormenores desta trixésima edición, o alcalde agradeceu o traballo e a axuda de colaboradores, «patrocinadores e produtores da comarca e de toda a provincia» que «fan posible que levemos 30 anos celebrando de xeito ininterrompido esta feira», sentenciou Castosa, quen quixo tamén facer unha chiscadela aos visitantes «xa que son un piar máis e sen eles isto non tería sentido», dixo.

Castosa indicou que o programa será «especial» por coincidir cunha «cifra redonda», pero que manterá a esencia e tradición que a converteron nunha das citas máis importantes do ano «non corazón da Terra Chá».

Os mellores exemplares que concurran ao certame serán recompensados con premios económicos que ascenden a 780 euros

Así, o recinto feiral, que contará cunha carpa de 250 metros cadrados, abrirá as súas portas ao redor das 8.00 horas para recibir os criadores, que achegarán ata Cospeito máis de medio centenar de cabezas, segundo as previsións que barallan desde a organización.

Estes exemplares concorrerán ao tradicional concurso de gando, que repartirá 780 euros en premios entre os mellores porcos, unhas recompensas doadas por diferentes casas comerciais e negocios de hostalería da vila.

O gañador do concurso, que será elixido por un xurado conformado por polo menos tres facultativos, levará 180 euros; o segundo clasificado, 150; o terceiro, 120, e o cuarto, 90. Tamén haberá recompensas de 40 euros para os cinco seguintes clasificados.

«Ademais sortearase unha parella de porquiños e entregaremos agasallos a todos os gandeiros, como se vén facendo nos últimos anos», explicou o alcalde, que avanzou tamén as principais novidades da cita.

Así, durante toda a xornada, «acompañarannos provedores de produtos típicos do porco e produtos galegos de calidade», confirmou Castosa, quen indicou que se colocarán nun do pavillón do recinto feiral próximo á carpa.

«E para animar e dar ambiente festivo» promoverase un festival de música rexional, que levará as melodías tamén aos bares e que concluirá cunha actuación no pavillón.

Este espectáculo servirá de antesala a outro festival, neste caso de música coral, que se desenvolverá a partir das 21.00 horas na casa da cultura.

Nel subiranse ao escenario a Coral Amistade da asociación de veciños Couto de Narón, a Coral Estrelas do Mar de Cedeira e a anfitrioa, a Coral Polifónica Municipal Virxe do Monte de Cospeito.

«Esperemos que ou programa sexa do gusto dous asistentes e que poidamos colleitar un novo éxito», concluíu o rexedor.