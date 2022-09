La Feira do Poldro de Muras repartirá 4.000 euros en premios en sus concursos

La Feira do Poldro e do Gando do Monte de Muras, que celebra este domingo 25 su trigésimo cuarta edición, repartirá 4.000 euros en premios entre los concursos de ganado caballar y bovino y las carreras de galope que se promoverán a lo largo de la jornada en el Alto da Gañidoira.

Así lo confirmó este miércoles el regidor, Manuel Requeijo, en el transcurso de la presentación de la cita, que cuenta con el reconocimiento de Festa de Interese Turístico de Galicia, y que trata de "promocionar a tradición gandeira" de este concello chairego donde se concentra una parte importante "do gando cabalar do país".

El regidor murés, que estuvo acompañado en la presentación celebrada en Lugo por Mónica Freire, diputada de Medio Rural, así como por el teniente de alcalde, Mario Rouco, y por representantes de Puraga y de Atila, que también colaboran con el evento, destacó que la feria recuperará "a normalidade" tras la pandemia –el año pasado se celebró una versión adaptada–, ofreciendo un programa que sumará "ao mercado de compra e venda de animais", exhibiciones, degustaciones o bautismos hípicos.

Además, Requeijo quiso tener palabras de reconocimiento para "as gandeiras e os gandeiros que se implicaron ao longo dos anos e que son parte fundamental do que hoxe é unha feira consolidada e de referencia en Galicia", precisó, asegurando que el Concello de Muras "está a traballar" para que la cita sea distinguida también "como Festa de Interese Turístico Nacional".

Por su parte, Mónica Freire ratificó el apoyo a la cita y valoró "a súa repercusión no ámbito económico e produtivo", pero también por la "oportunidade que supón para sensibilizar a toda a sociedade, non só ás persoas que viven e traballan no sector, sobre o valor ambiental, social e cultural da gandería e dos sistemas tradicionais de cría do monte", "É importante que percibamos a importancia desta actividade para o equilibrio territorial e para unha produción alimentaria de calidade e de proximidade", concluyó.

Programa

Jornada de actividad sin descanso

El programa de la XXXIV Feira do Poldro arrancará a las 10.00 horas con la apertura del recinto y la calificación del ganado. A las 11.00 horas dará comienzo una exhibición de cantería tradicional y el concurso morfológico de Puraga. También habrá una exhibición de escultura con motosierra, una exposición de Life in Common Land y bautismos hípicos –de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00–, además de hinchables y toro mecánico –de 11.30 a 14.30 horas–.



Degustación

Además de animación musical durante toda la jornada, se retomará, a partir de las 12.30 horas, la degustación de la hamburguesa Gañidoira, elaborada con carne de potro 100% de raza autóctona, así como las carreras de caballo marchador gallego.



Sesión vespertina

Por la tarde habrá carreras populares de caballos a cargo de Atila y federadas con Jockey Club y la entrega de premios.