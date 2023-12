La Feira do Capón de Vilalba festeja el día 21 el "bo facer" de los criadores

La Praza da Constitución de Vilalba volverá a ser el epicentro el próximo 21 de diciembre de la tradicional Feira do Capón, "un dos eventos máis esperados do ano para a comarca e a provincia", tal y como lo definió en la presentación de esta cita la diputada provincial y alcaldesa de Guitiriz Marisol Morandeira.

La responsable de Muller e Igualdade explicó en un acto en el Parador vilalbés -donde estuvieron presentes también el jefe territorial de la Consellería de Presidencia, Gerardo Criado; la alcaldesa anfitriona, Marta Rouco, y otros miembros de la corporación, y numerosos criadores- que esta feria sirve para "abrir a porta ás festas do Nadal" y que es una "celebración do que somos, da nosa identidade, da nosa historia, do noso rural e da nosa dedicación á terra".

Morandeira ensalzó especialmente la "implicación, ano tras ano" de los propios criadores -este año son 37, que suman en el censo de aves finalmente más de 1.200 capones-, de cuyo "bo facer" habla "moi ben" la tradicional feria.

También tuvo unas palabras especiales para ellos Marta Rouco. "Esta feira é un sinal de identidade do noso pobo, unha data na que se poñen todas as miradas en Vilalba e que ten máis de dous séculos de historia. E todo isto é posible grazas ao traballo dos criadores, por criar un manxar exquisito que é exemplo de constancia e tenacidade e dun xeito de coidar e mimar un produto que traspasa varias xeracións", afirmó.

La concejala de Feiras e Mercados, Paula Vigo, destacó del capón, un producto que cuenta con IXP, que es "o noso embaixador" no solo en Galicia, sino también en España, ya que "hai moitos exemplares que saen cada ano cara a Madrid ou Barcelona".

Programa. El acto celebrado este jueves en el Parador de Vilalba sirvió también para presentar un vídeo promocional de la propia Feira do Capón, que dará comienzo el día 21 a las 10.00 horas con la apertura del recinto ferial. Por ahora, se desconoce el número de ejemplares y de criadores que acudirán a esta cita, que ofrecerá a los visitantes numerosos puestos con otros productos típicos de la zona, como el queso de San Simón o el roscón de almendra, entre muchos otros.

En esta edición, la cita contará con un maestro de ceremonias, el periodista de origen vilalbés Alfonso Hermida, que será el encargado de introducir la entrega de premios, prevista para las 11.30. Con ellos, se reconocerá al criador que acuda con un mayor número de ejemplares, además de los tradicionales galardones al mejor criador, mejor par y mejor cesta. A mayores, habrá un reconocimiento para las tres nuevas incorporaciones que se dieron este año en la Asociación de Criadores do Capón de Vilalba.

El cocinero Antonio Díaz y su equipo volverán a estar este año para preparar varios platos con este manjar, que se podrán degustar de forma gratuita hasta acabar existencias a partir de las 12.30. Además, la agrupación Mestura de Nete se encargará de la animación musical por las calles en esta jornada.