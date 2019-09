La Feira do Cabalo mantiene el tirón con menos animales pero más ventas

La Feira do Cabalo de Castro mantiene el tirón y, pese a que en esta edición no se alcanzaron las cifras de animales del año pasado, se superó el volumen de ventas.

Alrededor de unos 300 caballos –el año pasado la cita reunió un centenar más– pasaron por el mercado ganadero de Castro, unos de paseo y jornada lúdica, otros destinados a la compra-venta, uno de los grandes objetivos de una jornada que registró transacciones por 60.000 euros, según cifraron desde el Concello de Castro de Rei.

"Os prezos oscilan pero o balance é moi positivo, o volume de ventas superou ao da edición pasada, que rondou os 40.000 euros", valoró Roberto Lorenzo, el edil de mercados de Castro de Rei, que aseguró que los vendedores de equinos destacaron que en esta ocasión hubo "moita demanda", sobre todo de caballos para carne.

"O que se vende, véndese moi ben", destacó el concejal a media mañana, asegurando que la mayor parte de las transacciones se hicieron ya a primera hora, poco después de que los animales comenzaran a entrar en el recinto ferial.

Dentro del mercado ganadero las opiniones eran dispares, entre los que aseguraban que la feria va a menos y los que defienden que resiste al paso del tiempo, pese a que no se llena como antaño.

"Antes os animais non cabían dentro e estaban atados todo por fóra, agora iso non pasa", aseguraba un tratante, que explicaba que los precios de los animales oscilaban mucho, pero que por unos 1.000 o 1.500 euros este sábado se podía comprar un caballo en la feria. "A xente ven mercar máis que mirar", decían otros, que se quejaron de que para "o que vende os prezos sempre están baixos", pero no más que el año pasado.

Además de la venta, también hubo exhibición con una prueba de andadura que, pese a no ser federada, reunió a numeroso público y a una veintena de jinetes en la modalidad de serrada y a otros once participantes en chapela.

Porque la afición por los caballos estuvo muy presente. Varias asociaciones y grupos de amigos de diferentes puntos de la provincia aprovecharon para acercarse este sábado a Castro.

El programa de la feria incluyó varios puestos de venta de artesanía y artículos para los caballos y los jinetes y otros de gastronomía que, como es habitual, se llenaron de gente.