A feira das feiras, na Feira

Lévao no nome, Feira do Monte. E tanto na xornada deste sábado coma na deste domingo, a capitalidade municipal de Cospeito réndelle tributo á súa tradicional denominación converténdose nun macrorrecinto feiral no que veciños e visitantes poden atopar de todo, dende xoias numismáticas a vinilos descatalogados, pasando por tractores de onte e de hoxe ou fornos para cocer o pan ata un agasallo feito á man para un bebé ou unha planta para o xardín. Celébrase a XXI Feira da Maquinaria Usada e Artesanía e a XV Feira de Antigüidades de Cospeito. A feira das feiras.

"Nesta primeira xornada rexistrouse unha boa afluencia de xente e esperamos que mañá –por este domingo– o recinto feiral estea a rebentar", manifesta o alcalde de Cospeito, Armando Castosa, "satisfeito" pola boa resposta dos expositores ante a recuperación desta tradicional cita na que "todo o pobo é unha feira".

Aos 25.000 metros cadrados do propio recinto, onde se concentran unha vintena de expositores de maquinaria ao aire libre e máis dunha trintena de artesanía repartidos en dúas naves, únenselle ducias de postos espallados por varias rúas e prazas e unha vintena de anticuarios que se concentran no pavillón municipal.

Maquinaria. C.PÉREZ

Viñeron practicamente todos os de sempre, como o anticuario Luis Varela, da Coruña, que leva montando o seu posto en Cospeito tantos anos como edicións ten este apartado da feira. "Había ganas de volver, a esta e a outras, e ademais esta é unha feira moi agradable, non é especializada, senón que se vende un pouco de todo", explica un home rodeado de cousas que espertan a nostalxia do século XX, dende os anos 40 ata os 80.

"Aquí adoita venderse ben e gústame moito o ambiente", coincide un dos seus veciños de fin de semana, José Manuel Rodil, dende El Puestín de Taramundi, confiando en repetir a boa acollida que tiveron os seus produtos –caiados, un sen fin de navallas ou útiles antigos de cociña- hai só unhas semanas na Moexmu, onde asegura que lle foi "incluso mellor que antes da pandemia".

A medio camiño entre os de sempre e as novas incorporacións, que tamén quixo destacar o rexedor cospeités, sitúase Cantos Artesanía. Acudía por primeira vez en 2019, aínda que ao ser de Castro de Rei, séntese case coma na casa. E ademais, así ensínalle as súas obras de calceta ou de gancho a todas esas persoas que van de posto en posto, descubrindo as novidades deste ano, coma os coridos pratos raiadores, de orixe andaluz pero traídos dende Baiona grazas ao boca a boca: "Este es el primer año, una compañera nos habló bien de esta feria y aquí estamos".

O Concello encárgase da organización desta tradicional cita, para o que resulta imprescindible, tal e como quixo destacar o rexedor, a colaboración dos distintos traballadores do Concello, que se encargan nas xornadas previas de que estea todo a punto para ese momento no que, simbolicamente, se corta a cinta de inauguración do recinto feiral, un acto que esta ano contou coa presenza do director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia.

Primeira Festa da Música

O grupo tradicional Asubíos da Chaira de Cospeito non só se encargou de pór a nota musical na primeira xornada de feira, senón que hoxe afronta un novo desafío ao exercer como anfitrión nunha das principais novidades desta edición, a celebración da I Festa da Música, unha convocatoria que nace co firme propósito de manterse.



Cando, quen e onde?

O debut desta nova cita musical está fixado para hoxe, a partir das 13.00 horas, no campo da festa de Feira do Monte e nela actuará como formación convidada a banda de gaitas Dambara de Burela. E ademais de Asubíos da Chaira, tamén tocará a canteira do grupo, Asubiíños.