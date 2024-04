La Feira da Maquinaria Usada reunirá a más de 150 expositores en Cospeito

Regresa a Cospeito los días 27 y 28 de este mes su ya tradicional Feira da Maquinaria Usada, Artesanía e Antigüidades con más de 150 expositores y 16 anticuarios llegados de toda Galicia y parte de España. Esta trigésimo tercera edición volverá a apostar además por el folclore y los ritmos tradicionales con la tercera edición de la Festa da Música, en la que varios grupos se encargarán de amenizar la jornada de sábado.

Y bajo el ya considerado "eslogan" de esta feria, en palabras del propio alcalde del municipio, Armando Castosa, que, acompañado por el concejal de Feiras, Fernando Carreiras; el encargado de la parte de maquinaria del evento, Fernando Rivas, y el responsable de la parte de artesanía, Jesús Novo, indicó que esta es "a feira das feiras da Feira do Monte", y aseguró que esta edición "dinamizará non só a vida comercial, senón tamén a vida cultural do municipio".

El programa se completa con la III Festa da Música, que tendrá por primera vez un grupo internacional, el portugués Pedralva

Una de las principales novedades de este año será la actuación del grupo portugués Pedralva, ya que será la primera vez que la cita incluya a una banda de fuera del país, junto a la actuación de Asubíos da Chaira y los cantos de taberna. "Podemos dicir que contaremos cun festival internacional, e estamos moi agradecidos a todos os participantes, porque os músicos serán os encargados de poñer a nota de cor ao evento", dijo el regidor.

Aunque resulta complicado establecer una cifra, Castosa cree que esta edición podría reunir a cerca de 20.000 personas en la capitalidad del municipio, por lo que explicó que los asistentes, que podrán además acceder al recinto ferial de forma totalmente gratuita, contarán con zonas de aparcamiento preparadas para la ocasión.

Como antesala, la casa de la cultura de Feira do Monte estrenará el viernes día 26 una película sobre el concello de Cospeito, que tratará diversos aspectos locales, desde la actividad económica, hasta la cultural, turística y patrimonial del municipio. "É unha moi boa oportunidade para dar a coñecer o que temos, que non é pouco", dijo el alcalde, que verá el largometraje ese día por primera vez.

Programa. El programa dará comienzo el viernes día 26 con la entrada de los expositores de maquinaria y artesanía en el recinto ferial hasta las 22.00 horas, y el mismo día tendrá lugar la proyección del filme sobre Cospeito, en la casa de la cultura a las 20.30 horas.

El sábado día 27, el recinto ferial abrirá sus puertas a las 10.00, y el pabellón municipal a partir de las 10.30, con posterior presentación de la maquinaria. A las 12.30 se celebrará la recepción de autoridades para la inauguración oficial de la feria a las 13.00. A continuación, harán una visita por las instalaciones.

La animación musical de esta jornada será con la Festa da Música a partir de las 12.00, con la actuación del grupo Pedralva, al que se unirá después Asubíos da Chaira. También habrá cantos de taberna a las 19.30. El domingo el recinto ferial estará abierto desde las 9.00 hasta las 20.30.