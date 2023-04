La Feira da Maquinaria Usada reunirá a más de 100 expositores en Cospeito

Más de un centenar de expositores acudirán a la Feira da Maquinaria Usada, Artesanía e Antigüidades de Cospeito, que se desarrollará el sábado 29 y domingo 30 en la capitalidad municipal de Feira do Monte. Esta edición, la trigésimo segunda, confirma la apuesta realizada el año pasado por el folclore gallego, con la celebración de la II Festa da Música. Además, los visitantes podrán disfrutar de una exposición de automóviles clásicos.

Así lo explicó en el acto de presentación el regidor municipal, Armando Castosa, acompañado por dos de los organizadores, Jesús Novo, encargado de la parte de artesanía, y Fernando Rivas, responsable de la parte de maquinaria. El alcalde se mostró ilusionado con esta nueva edición, un evento de gran valor para el municipio. "Estamos ante un clásico, é unha feira especial e de moita tradición, moi colorida, con moitas actividades e onde hai moito que ver", señaló.

La programación será muy similar a la de años anteriores y mantendrá la esencia de la feria, la venta de maquinaria usada "de particular a particular", que aunque no tiene el mismo vigor de décadas pasadas, "sempre quedan máquinas vellas en todas as casas", apuntó Castosa.

Cospeito espera la llegada de miles de visitantes, que podrán acceder al espacio de forma totalmente gratuita. El recinto ferial de 25.000 metros cuadrados será, un año más, el lugar elegido para ser ocupado por cientos de expositores de artesanía y maquinaria. "Está practicamente cheo", explicó el alcalde.

Y este espacio no será el único que acoja la multitudinaria cita, puesto que desde la organización apuntaron que esperan acondicionar "uns 100.000 metros cadrados, estendidos por todas as rúas e prazas" de la localidad para los diferentes puestos.

La principal novedad será la adecuación de la Avenida de Terra Chá para situar la III Exposición de Coches Clásicos, siendo la primera vez en la historia del evento que se emplea esta calle. Dicha muestra contará con vehículos fabricados desde los inicios del siglo XX hasta los años 80. Por su parte, las antigüedades estarán situadas en el pabellón municipal, con un total de 16 expositores llegados de distintos puntos de Galicia, Asturias o León.

É certo que sempre houbo charangas e bandas, pero quixemos darlle máis protagonismo se cabe"

A esto se le suma la confirmación de la apuesta musical realizada por la feria el año pasado. "É certo que sempre houbo charangas e bandas, pero quixemos darlle máis protagonismo se cabe", comentó Castosa. Así, el grupo tradicional local Asubíos da Chaira volverá a animar la festividad, acompañado por una banda procedente del País Vasco.

A falta de una semana para el inicio del evento, el regidor de Cospeito señaló que "aínda faltan cousas por pulir e expositores que poderemos ubicar se chaman", para concluir la presentación con el deseo de darle a todos los visitantes "unha boa feira".

Horarios

La programación arrancará el viernes 28 con la llegada de los participantes. El recinto ferial abrirá el sábado 29 a las 10.00 horas, pero la inauguración oficial será a las 13.00 horas, con la visita de las diferentes autoridades. La cita continuará el domingo 30 a partir de las 9.00 horas, para poner el punto final a las 20.30 horas.