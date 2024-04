A Feira da Maquinaria de Cospeito "saca peito" de novo

A trixésimo terceira edición da Feira da Maquinaria Usada, Artesanía e Antigüidades de Cospeito demostrou onte que dá igual que chova, que neve ou que sarabie. E é que, tal e como afirmaron moitos dos participantes que inauguraron o evento, Cospeito volveu "sacar peito" un ano máis a pesar do tempo, mantendo unha afluencia de público moi elevada, tanto de comerciantes como de asistentes, nunha das citas agrícolas máis reclamadas da provincia, que continuará hoxe.

"Mantivemos todos os expositores que estaban previstos, é dicir, máis de 150", asegurou o alcalde do municipio, Armando Castosa, quen, acompañado polo delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o voceiro popular na Deputación, Antonio Ameijide, inaugurou a nova edición desta feira.

Público no recinto feiral e no pavillón. C.F.R

En palabras do mandatario cospeités, "sorprendeunos a todos, e eu, particularmente, síntome extraordinariamente agradecido polo esforzo e polas gañas de todos.

E é que o recinto feiral da Feira do Monte se encheu de maquinaria dende primeira hora da mañá con tractores de todas as épocas e aparatos de última xeración. Os asistentes, moitos deles repetidores, afirmaron que "xa tiñamos gañas de volver a esta feira, porque é unha das máis potentes que temos no sector", dixo Luis do Tuxo, que leva vindo a esta feira desde a primeira edición.

Pero tamén había algunha cara nova, coma a do comerciante santiagués Juan Iglesias, que sostén que este ano veu "motivado por un compañeiro, que sempre me dicía que era unha feira moi importante no noso ámbito", e, tras recibir varias ofertas este sábado, pensaba que "algo pode caer no que queda de fin de semana".

Os postos de artesanía e as antigüidades, resgardados nos módulos contiguos e no pavillón municipal de deportes da capitalidade cospeitense, respectivamente, tamén gozaron dunha primeira xornada "con bastante actividade a pesar del tiempo", xa que, tal e como indicaron moitos, o día forte adoita ser o domingo, "y aún así, notamos mucho movimiento, y los que vienen, lo hacen con ganas de comprar", dicía Carmen Guevara, anticuaria chegada da Coruña que leva participando nesta feira dende que empezou a celebrarse. Engadiu que tanto ela como o seu marido "siempre venimos con grandes expectativas".

O grupo portugués Pedralva. C.F.R

O único revés que se produciu a causa do temporal foi o cambio de localización da Festa da Música, que tiña previsto celebrarse na praza da feira e que finalmente se trasladou ao pavillón, onde decenas de asistentes desfrutaron da música e o baile do grupo portugués Pedralva e do ritmo de Asubíos da Chaira.

Logo da súa actuación ao mediodía, os grupos encargáronse de rematar a primeira xornada da feira con cantos de taberna por toda a localidade.