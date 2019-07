La Feira da Cantería e dos Callos de Parga estrena una carrera de burros

El Campo da Feira de Parga acogerá este domingo la XXV Feira da Cantería, Callos e Artesanía. La novedad de esta edición será la carrera de burros, que se suma a las actividades ya habituales de un evento que está organizado por la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santo Estevo de Parga, en colaboración con el Concello de Guitiriz, la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia.

"Hai 18 inscritos para a proba -que será a las 17.30-. Tres son do País Vasco, nove de Abegondo, tres de Vilagarcía de Arousa e tres de Salceda de Caselas", decía en la presentación del evento el presidente de la comunidad de montes, Fernando Roca, con la esperanza de que "teña continuidade". En esta primera prueba, de "tanteo", se repartirán 475 euros en premios entre los cuatro primeros clasificados -200 para el ganador, 125 para el segundo, 100 para el tercero y 50 para el cuarto-, además de 15 euros en concepto de gastos para cada participante.

Se repartirán 475 euros en premios para los cuatro primeros clasificados en la carrera de burros, que comenzará a las 17.30 horas

Así mismo, los animales podrán llevar o no embocadura, no portarán montura y "non se permitirá ningún tipo de maltrato", incidieron desde la organización.

En el cartel se mantiene inalterable el concurso de cantería, en el que participarán 21 canteiros de Galicia, cinco de la comarca y la mayoría del sur de la comunidad. El jurado -compuesto por la regidora, Marisol Morandeira; el exmiembro de la comunidad de montes Luis Broz y el canteiro Francisco Ares- otorgará 700 euros al primer clasificado, 500 al segundo y 200 al tercero, además de 100 euros a modo de subvención para todos los que participen, "independetemente do premio".

Cuatro bares de la localidad se encargarán de la elaboración de los callos, que se venderán a cinco euros cada ración

A partir de las 10.00 horas abrirán los más de 30 puestos de artesanía que se distribuirán por el entorno, todo acompañado por el repicar de los canteiros en la piedra y la música del pasacalles Os Trileros. A las 13.00 horas será el turno del grupo folk Odaiko y Vanesa Muela, dentro del programa Cultura no Camiño de la Xunta, y se empezará a degustar el plato estrella.

Cuatro bares de Parga se encargarán de la elaboración de los callos, igual que en la edición anterior, cuando se repartieron 860 raciones a cinco euros, el precio que se repetirá el domingo.

A las 19.00 actuará el grupo de "vellos tunos da Coruña", Amizades, para cerrar una edición que para Morandeira será "dobremente satisfactoria, porque volverei a ela despois de anos e será a primeira como alcaldesa", manifestó.