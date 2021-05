El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció este jueves, tras la reunión semanal del Ejecutivo, que el polo aeroespacial de Galicia, que definió como "un sector clave" para la recuperación económica, podrá alcanzar los 3.000 empleos de calidad antes de 2025.

Después de que el Consello de la Xunta aprobase el plan estratégico 2021-2025, para el que ya están comprometidos 70 millones de euros, Feijóo avanzó que en julio se publicará la licitación de 40 millones para compra pública precomercial con el objetivo de seguir desarrollando el sector y las aplicaciones para los aviones no tripulados.

El mandatario gallego presentó el plan del polo aeroespacial como una hoja de ruta basada en tres pilares fundamentales: el desarrollo industrial, el fomento de las capacidades tecnológicas e innovadoras a través de la generación y transferencia de conocimiento al mercado, lo que permitirá la comercialización tanto de los aviones no tripulados, como de otros productos y soluciones innovadoras, y la creación de empleo de calidad, que repercutirá en diferentes puntos de Galicia.

Feijóo incidió en que el sector aeroespacial contribuirá a la recuperación alineándose, además, con las metas a nivel estatal y europeo, con el fin de generar riqueza no solo a corto plazo, sino crear las tecnologías, mercados y empleos del futuro.

TREINTA ACTUACIONES. Feijóo explicó que se desarrollarán una treintena de actuaciones, basadas en la colaboración institucional y público-privada, entre las que se encuentran la financiación de grandes programas de I+D en la búsqueda de tecnologías disruptivas, la realización de actividades escolares para promover las vocaciones científicas, la compra de soluciones basadas en estas tecnologías para los servicios de la Xunta o el apoyo a las empresas gallegas de esta industria con la apertura hacia nuevos mercados.

Pero dentro de las apuestas marcadas hasta 2025 también está continuar con el impulso del aeródromo de Rozas, ubicado en Castro de Rei, como polo aeronáutico, y con la mejora de sus infraestructuras.

En el aeródromo chairego ya se asienta el Ciar, un centro de investigación de referencia dirigido por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta) y Babcock e Indra, las socias de la Xunta en la Civil UAVs Initiative, en la que también participa Boeing, acaban de inaugurar sus propios hangares en el nuevo parque tecnológico empresarial.

"Buscamos impulsar o crecemento económico de Galicia e a súa cohesión, consolidar a nosa comunidade como unha rexión de referencia en Europa no segmento dos vehículos aéreos non tripulados, atraer empresas líderes para que invistan aquí e favorecer a comercialización e internacionalización dos produtos e servizos desenvolvidos polas empresas do sector aeroespacial", aseguró Núñez Feijóo, que resaltó, además, que el objetivo de la Xunta es convertir el sector en un elemento fundamental para avanzar en la transformación digital y en la transición ecológica.

Desde el Gobierno gallego se marcan nuevo "retos do eido público e privado" y nuevos usos para los aviones no tripulados como una mejor atención a la dependencia y a la gestión de emergencias, la modernización de la agricultura, la seguridad turística o el desarrollo de drones libres de emisiones que puedan estar al servicio de la gestión sostenible de los recursos forestales, la biodiversidad, el agua, la movilidad o las energías renovables.