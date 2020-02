Feijóo alerta del "coronavirus industrial" si no se ayuda a las electrointensivas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a exigir de nuevo soluciones para las empresas electrointesivas puesto que, de lo contrario, en Galicia habrá un "coronavirus industrial" porque a los anuncio de cierre de las fábricas de Endesa en As Pontes y Alcoa les seguirán otros.

El presidente gallego, que se reunió el miércoles con el grupo de trabajo conformado en As Pontes tras el anuncio de cierre de la central térmica de Endesa, ha denunciado la "situación trágica" que atraviesan las familias de la zona y que dependen económicamente de la factoría.

Ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión con su gobierno que hay "decenas de familia llevan sin cobrar mucho tiempo" y afrontan una "situación que es trágica para esas familias que nadie les dice nada" pese a que antes de las elecciones generales del 10 de noviembre se les había prometido una solución que no llega ya que, a su juicio, "el problema persiste con mayor intensidad".

En base a ello, el presidente de la Xunta ha vuelto a exigir que el "Gobierno bipartito" de PSOE y Podemos presente medidas que vayan más allá del insuficiente estatuto electrointensivo porque si no lo hacen ahora, en precampaña electoral en Galicia, tampoco lo harán más adelante. "Si no se arregla ahora, no se arreglará nunca", ha pronosticado el máximo mandatario autonómico.

Ha incidido en la urgencia de las actuaciones para evitar que se acabe por "sepultar" la industria gallega ya que las amenazas de cierre se están "extendiendo. Esto sí que es el coronavirus industrial", ha dicho después de responder a una pregunta sobre esta enfermedad.

A este hilo, ha apuntado que la empresa Celsa Atlantic de A Laracha ha anunciado un Erte con el que "pone en la calle" a 150 familias.

"Esto va en serio, no es una confrontación como dicen ciertos líderes políticos", ha asegurado Núñez Feijóo, que recordó el peligro que existe para familias y comarcas enteras pese a que el Gobierno central no considere "prioritario" este problema.

Ha censurado de este modo que el Ejecutivo estatal sea "mucho más de hablar de presos políticos que de solucionar los problemas de las familias gallegas".