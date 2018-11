Los fans de Sabela, indignados por los seguidores que 'pasaron' de ella en Zaragoza

Los malos gestos de algunos fans de Operación Triunfo hacia Sabela durante la firma de discos de los concursantes en Zaragoza generaron gran malestar entre los seguidores de la pontesa.

Según se aprecia en varios vídeos que circulan por las redes sociales, algunos de los asistentes a la firma de discos ignoraron a la gallega tras saludar efusivamente a sus compañeras de mesa Natalia y Julia. Este gesto, que muchos tildaron de mala educación, enervó a cientos de seguidores de Sabela, que expresaron en Twitter su indignación.

Me sale por todas partes el vídeo en el q las fans pasan de Sabela BASTA YA por favor que me se me revuelve el estómago y me entra mucha impotencia

TENÉIS LA EMPATÍA EN EL CULO #OTFirmas18 #OTDirecto03NOV