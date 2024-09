Las familias del rural vilalbés piden más plazas de transporte integrado

Las familias con domicilio en las parroquias vilalbesas de San Simón, Vilapedre y Lanzós reclaman un "aumento de prazas no servizo de transporte integrado", ya que aseguran que varios alumnos que cursan sus estudios en los dos institutos del municipio, el IES Basanta Silva y el IES Lois Peña Novo, no han podido hacer uso de este servicio durante este primer mes de curso "por non ter sitios suficientes para levalos a Vilalba", dicen las familias.

Este transporte, dependiente del área de Mobilidade de la Xunta, cuenta con ocho plazas, de las cuales seis están ocupadas por alumnado matriculado en cursos de ESO. En consecuencia, solo dos de los seis alumnos de Bachillerato y FP que suelen emplear este medio de transporte pueden hacer uso del mismo para ir a clase.

Además, los padres y madres afectados afirman que "aínda que consigan a praza para ir ás aulas, non teñen asegurada a súa volta á casa, pois só hai dúas para volver tamén".

De A Pedreira a Ramil

El itinerario comienza en torno a las siete y media de la mañana desde el barrio de A Pedreira, en Lanzós, y pasa por las parroquias de San Simón y Vilapedre para acabar en los barrios de O Rego y Ramil, también en Lanzós, siendo un vehículo que puede emplear cualquier usuario que quiera hacer uso de él.

"Cada día es una tómbola y muchas madres nos turnamos para llevarlos a clase", asegura Verónica

"Mi hijo tiene 15 años, y este curso empezó una FP en Vilalba, pero cada día es una tómbola, y muchas madres nos turnamos para llevar a los niños a clases, pero es difícil por los horarios de cada una", explica Verónica López, una de las vecinas afectadas de Vilapedre, que dice que la única alternativa que tienen ante la falta de plazas es "buscarnos la vida, pero esto no es normal, necesitamos soluciones, porque la mayor parte de alumnos son menores".

Otra de las afectadas es Pepa Quintela, cuya hija cursa segundo de bachillerato en Vilalba. "Ella coge el transporte en la última parada, en Ramil, así que es una de las que más sufre esta situación", explica la madre, que añade que "no es justo que los padres tengamos que turnarnos entre nosotros cuando este es un servicio básico".

Una plaza más del número de alumnado matriculado en educación obligatoria

La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, se suma a las quejas de las familias y sostiene que "a situación acontece como resultado das pautas que a Xunta fixou no prego que rexe o servizo de transporte integrado, o cal establece que só se ten que ofrecer unha praza máis do número de alumnado matriculado en cursos de educación obrigatoria, pero non contan cos alumnos menores que tamén precisan este servizo".

Luego de reunirse con algunas de las familias afectadas, la mandataria vilalbesa señala que "a situación agrávase no caso das familias que teñen un dos fillos matriculado no tramo de educación obrigatoria e outro non, xa que o primeiro pode facer uso do transporte sen incidencias e o segundo non".

"Este é un novo recorte no noso concello, que se une á estación de autobuses", denuncia la alcaldesa

También indica que esta medida "é un novo recorte do servizo de transporte público no noso concello, que se suma á xa coñecida estación de autobuses".

Respuesta de la consellería: el lunes

Desde la Consellería de Mobilidade, puesta en conocimiento de las quejas de las familias, afirman que darán una respuesta con respecto a la problemática del transporte integrado en estas tres parroquias de Vilalba el próximo lunes.