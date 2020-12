Familias del colegio de Baamonde escenifican el entierro de la vida rural

Decenas de vecinos y padres y madres de alumnos delescenificaron ayer el entierro de la vida en el rural y de la enseñanza pública en una multitudinaria manifestación en la que el negro de la ropa que vestían los asistentes fue el color dominante, solo roto por las pancartas que portaban los pequeños en las que se plasmaba el clamor popular: "Menos cantidade, maior calidade", "", "Coles pequenos, vacina contra o covid" o "Conservatorio si, non na nosa escola".

En la cabeza de la marcha, que arrancó desde la iglesia parroquial hasta llegar al centro educativo a lo largo de la Nacional VI, iban los dos "ataúdes" de la enseñanza pública y de la vida en el rural acompañados por música fúnebre y arropados por más de un centenar de personas.

También el manifiesto que se leyó en el acto estaba protagonizado por el "último adeus á ensinanza pública e ao mundo rural, que quedaron feridos de morte tralo tráxico suceso do pasado día 9", pronunció una de las manifestantes en relación al anuncio que hacía el Concello respecto al centro y su intención de unificar los 30 alumnos del colegio de Baamonde con los de Begonte y crear en las instalaciones un conservatorio profesional de música.

Pero en el entierro "desta parella que nunca perdera a esperanza e seguían dándonos o mellor de cada un deles para o noso benestar", una de las escolares del Ceip de Baamonde, personificando a la enseñanza pública y con vendas ensangrentadas, irrumpía para declarar que "non estou morta aínda". "Despois de que o condutor do noso Concello nos partira o corazón, mesmo eu o pensei tamén, pero ao vervos todos xuntos o pasado domingo e o outro máis dándonos o voso apoio a min e ao meu home, pensamos que tal vez non estea todo perdido", declaraba a viva voz para dar paso a una multitud de aplausos y vítores en apoyo al colegio.

La manifestación se tiñó entonces de esperanza, ya que "agora somos conscientes da importancia que tedes e do baleiros que nos deixariades se desaparecerades". De hecho, y a pesar de las fechas "complicadas nas que estamos, que fixeron que houbera moita xente que non puido vir", apuntaban desde la Anpa. Este colectivo y la asociación de vecinos Montenegro tienen prevista otra actuación para el próximo día 3, aunque aún está por determinar.

Los organizadores agradecieron el apoyo recibido "de moitas Anpas que nos chamaron, da federación de asociacións veciñais de Lugo" y de las familias que participaron en la manifestación, donde también se pudo ver a representantes del PSOE, que anunciaron que registrarán una pregunta "o antes posible" en el Parlamento dirigida al conselleiro de Educación, "para que aclare que vai facer con Baamonde".