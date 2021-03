Familias de Baamonde se encadenan al colegio en protesta por su cierre

Un grupo de familias del Ceip de Baamonde y vecinos de la localidad se movilizó de nuevo este domingo en contra del cierre del colegio encadenándose de forma simbólica a la entrada de las instalaciones, para visibilizar así que van a "luchar hasta el final" para tratar de evitar que el próximo curso las puertas del centro no vuelvan a abrir, tal y como está previsto según se les notificó desde el servicio de Inspección de Educación.

"No vamos a entregar así como así el colegio, vamos a luchar hasta el final. Consideramos que aún no hay nada oficial, no salió en el DOG, y esperamos que desde la consellería se echen para atrás en la idea del Concello de cerrarlo", aseguró Paula Iglesias, secretaria de la Anpa de Baamonde, al finalizar la protesta.

Además, añadió que las familias de los 30 escolares —15 de Baamonde y otros tantos de la parroquia guitiricense de Pígara— están a la expectativa de ver qué ocurre una vez que se cierre el plazo de reserva de matrícula en los centros educativos, el cual finaliza este lunes, ya que, avanzó, "la mayoría de los alumnos de Baamonde se cambiarán para los colegios de Parga y Guitiriz" si el de Baamonde finalmente acaba cerrando.

"Se está viendo que el proyecto del alcalde no tiene ni pies ni cabeza. Lo vendía como que se iban a unificar los dos colegios del concello y hacer uno fuerte al aumentar la matrícula, pero se está viendo que no va a ser así y al final nos vamos a quedar sin los dos. A ver si la Xunta al ver esto da marcha atrás", apuntó Paula Iglesias.

Desde la Anpa también ponen en duda que se llegue a ejecutar el proyecto de habilitar un conservatorio de música y un auditorio en las instalaciones del Ceip de Baamonde, ya que, según afirman, "parece ser que otras administraciones no van a dar financiación" para ello.

"Al final es cerrar un colegio para meter aquí a ensayar una escuela de música, cuando ambas actividades no son incompatibles. Puede haber clases por la mañana y ensayos por la tarde, es una opción perfectamente válida", insiste la secretaria de la Anpa.

Cuarta petición para reunirse con el conselleiro

La Anpa del Ceip de Baamonde volvió a remitir un escrito a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade para solicitar una reunión con su titular, Román Rodríguez, para exponerle su postura y posibles alternativas para evitar el cierre del colegio para acoger en las instalaciones una escuela de música. Recuerdan que es la cuarta vez que realizan esta solicitud, tras no obtener respuesta en las anteriores.



Apoyo desde Guitiriz

El Concello guitiricense mostró su apoyo a las reivindicaciones de las familias de Baamonde y la alcaldesa, Marisol Morandeira, también solicitó hace varias semanas reunirse con el conselleiro de Educación. Este apoyo se une al de muchos otros colectivos educativos, asociaciones y grupos políticos.