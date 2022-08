Una familia de Vilarente protesta en el Concello por problemas con la traída

Una familia del barrio de Cabanela, en la parroquia abadinesa de Vilarente, que arrastra sucesivos cortes de agua desde el año 2011, se manifestó este lunes ante las puertas del consistorio abadinés para exigir una solución a su problema después de pasar dos días -durante el fin de semana- sin suministro en su domicilio. Según los afectados, se debe a "la falta de civismo de algún vecino y la permisividad del alcalde durante once años".

Por su parte, el regidor, José María López Rancaño, insiste en que la traída que abastece el barrio de Cabanela no es de titularidad municipal, por lo que él no puede "poñerlle solución", y remarca que ya está en marcha el proyecto sobre la captación, la red de distribución y el control de sanidad para legalizar la traída, creada por una comunidad de usuarios en los años 90. Ésta se extinguió y nunca se renovó la concesión ante la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pese a que varios vecinos de Cabanela seguían haciendo uso de ella al no poder abastecerse del depósito de Argán por la diferencia de niveles.

En la tarde del lunes ya habían recuperado el suministro de agua, aunque salía turbia y con poca presión

Pese a que los afectados permanecieron durante varias horas en el exterior del consistorio, aseguran que "nadie salió a hablar con nosotros". Así mismo, en la tarde del lunes habían recuperado el suministro de agua, aún turbia y con escasa presión.

Así mismo, el portavoz del PSOE en Abadín, Pablo Díaz, le trasladó su apoyo a esta familia, que además tiene una persona con movilidad reducida a su cargo "que precisa coidados e atención sanitaria constantes, e que por mor do Concello e do alcalde non están sendo correctamente atendidas".