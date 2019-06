A familia de José Antonio Cobas doa á biblioteca Casa da Botica

As dúas fillas de José Antonio Cobas González, Carmen e María Cobas Brey —o outro irmán, José Antonio, non puido estar presente no acto—, e o Concello de Guitiriz asinaron este xoves un convenio a través do que os tres herdeiros do avogado vigués ceden 48 caixas que gardan ao redor dun milleiro de publicacións para crear a biblioteca Casa da Botica.

A alcaldesa en funcións de Guitiriz, Regina Polín, agradeceu a vontade da familia de facer esta doazón e o compromiso municipal de "rexistrar, ordenar, conservar e difundir" estas obras, de múltiples temáticas e das que xa se levan rexistrados 420 exemplares. A rexedora adiantou que polo momento se gardarán nun espazo da biblioteca municipal, facendo constar o nome do doante, aínda que a idea é que estean na Casa da Botica, a disposición de usuarios e de visitantes, unha vez rematen as obras de rehabilitación.

Polín lembrou que, malia "as longas, arduas e complicadas" negociacións para facerse coa titularidade deste edificio, José Antonio Cobas González, un dos herdeiros, "sempre colaborou", igual có seu amigo e enlace para as negociacións, Cándido Vázquez.

"Mi padre estaría superorgulloso de que estos libros estén aquí", asegurou Carmen, mentres María incidía en que el lle tiña "mucho cariño a Guitiriz" e que a súa idea sempre fora doalos, polo que "lo mejor para su memoria es que estén en Guitiriz".