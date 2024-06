La familia del desaparecido en Abadín estalla: "Es un caso claro"

Cuando se cumplen ya nueve meses de la desaparición del octogenario Enrique Bolívar, del barrio Quende, en Abadín, su familia urge "justicia" y solicita la participación de la Uco (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil en la investigación para esclarecer el caso.

"Después de nueve meses no hay avances. La investigación continúa en secreto de sumario y parece que no hay muchos avances y hay una persona suelta que es responsable de lo que pasó. Queremos justicia", dice Roberto Paz, un primo del desaparecido, que asegura que no quieren ir en contra de nadie, pero que lo que necesitan son respuestas.

La familia del desaparecido denuncia la falta de medios

"La Guardia Civil está haciendo su trabajo. Ayer aún me reuní con ellos, dicen que están haciendo lo que pueden, pero faltan medios, por eso solicitamos que venga la Uco. Ellos tienen más recursos, fueron los que vinieron para resolver el caso de Diana Quer y otros tantos. ¿Y por qué con mi primo no? ¿No tiene el mismo derecho?", cuestiona, y va un paso más allá.

"Por un lado hay un desaparecido que merece que se resuelva el caso y por otro lado está la familia, que tiene miedo. Hay desconfianza. No sé lo qué tiene la Policía Judicial, las pruebas que hay, pero a nosotros nos parece un caso bastante claro", dice.

Nueve meses después, sin avances en el caso

"Vale que el cadáver no aparece, pero si sitúas el coche de un vecino de aquí del pueblo a las tres horas de la desaparición quemado en A Mariña y en un incendio provocado, porque ardió del maletero hacia adelante, solo hay que atar cabos", dice el familiar de Enrique Bolívar, que explica que el dueño del coche se fue de Abadín meses después "y no se sabe ni dónde está ahora".

"Estamos presionando e intentando mover para que haya más medios para solucionar esto. Hay que entender que son ya nueve meses y que estamos igual que al principio y el tiempo sigue pasando", resalta el familiar del octogenario desaparecido.

La desaparición

A Enrique Bolívar Díaz, de 80 años, se le perdió la pista a escasos 150 metros de su casa, en el barrio de Fontepresa, en la parroquia abadinesa de Quende, después de tomar un café en casa de una vecina, en el barrio de Outeiro.

Aquel domingo 3 de septiembre de 2023 se despidió a las 19.00 horas de ella y se fue rumbo a su casa. Vivía solo.

Dos días después, el 5 de septiembre, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por los agentes del cuartel de Abadín y al que se sumaron además guardias de Vilalba y del equipo cinológico de la Benemérita. También acudieron a la llamada numerosos vecinos y familiares, voluntarios de Protección Civil de Vilalba y de Mondoñedo, integrantes del club de enduro mindoniense, cazadores, drones y guías y perros de la asocaición Cans de Salvamento de Galicia (Casaga).

En un primer momento, todo apuntaba a que el octogenario podría haberse desorientado, por su edad o por problemas de salud, pero ni siquiera se barajaba que hubiera alguna otra persona involucrada en los hechos. En su casa no había signos de violencia.

La investigación da un giro

Sin embargo, la investigación dio un giro cuando se halló un vehículo calcinado en una gasolinera abandonada en A Devesa, en Ribadeo, a 40 kilómetros del lugar donde desapareció Enrique, que era propiedad de una persona que no era ajena al desaparecido.

La proximidad entre los dos hechos, que se produjeron el mismo día pero con apenas cuatro horas de diferencia, y la localización de un trozo del bastón que portaba el octogenario en el momento de la desaparición a medio camino entre la vivienda de la vecina y la suya activaron todas las alarmas. Incluso se barajó un posible atropello, provocado o fortuito.

En el coche calcinado no se encontraron pistas que pudieran dar con el paradero del octogenario ni que ayudaran a resolver los hechos y al dueño del vehículo, que ya prestó declaración en aquel momento, no se le imputó ningún delito hasta el momento. Tampoco fue detenido.

Todas las incógnitas siguen abiertas

Durante estos meses, la Guardia Civil revisó las cámaras de seguridad de la A-8 para comprobar el movimiento de los vehículos durante los días próximos a la desaparición, hablaron con decenas de vecinos y conocidos, estudiaron el posicionamiento de los teléfonos y rastrearon varias veces la zona y los alrededores de la vivienda del octogenario —incluso se vaciaron varios pozos de purín de granjas—.

Pero todas las incógnitas continúan abiertas. El teléfono del octogenario nunca apareció, como las llaves de la vivienda, la cartera o la cartilla del banco, que la familia echó en falta. Y el tiempo sigue avanzando.