A familia de Darío Xohán Cabana fará unha doazón á biblioteca rural de Pino

A biblioteca rural derecibirá unhaprocedentes da biblioteca persoal de, así coma obras deste. A cita celebrarase no local social do Mato o vindeiro sábado, día 20, ás 17.00 horas, coa presenza da familia do escritor cospeités.

No evento entregaranse preto de 200 exemplares, dos cales 60 serán da autoría do propio Darío Xohán Cabana. O resto serán libros de literatura galega, incluíndo ensaios, poesía e novelas. A biblioteca, creada pola Asociación Recreativa e Cultural de San Martiño de Pino, xa recibiu outras doazóns para a súa colección no pasado.

"Estamos encantadas. Queremos darlle as grazas á familia de Darío de parte de toda a parroquia de Pino por este detalle", sinalou Inés Lozano, unhas das encargadas da xestión do lugar. "Pillounos por sorpresa", afirmou ao recordar o momento no que Alexandra Cabana, filla do escritor, lle comunicou a decisión de ceder os libros á súa biblioteca.

"Meu pai sempre estivo unido aos movementos de base e ás mobilizacións culturais do pobo. Esta biblioteca ten algo especial. Pareceunos unha iniciativa moi interesante. De seguro que a el lle tería gustado, cría moito na función das bibliotecas", comentou Alexandra Cabana.

A mestra do IES da Terra Chá José Trapero Pardo confesou que para a familia é "especial" que os libros do autor estean dispoñibles preto de Roás, a súa parroquia natal. "É unha doazón que el tería feito", concluíu.