La familia de Alba logra el transporte adaptado que reclamaba para su hijo

La Xunta facilitará el servicio de transporte adaptado a un niño de cinco años, diagnosticado con autismo, de la parroquia de Alba, tal y como reclamaba su familia. Este parará además cerca de su casa, para evitar que vaya hasta la parada ordinaria, cuya ubicación y lejanía eran otro motivo de queja.

En sus reivindicaciones, la madre hacía hincapié en la distancia que debía recorrer su hijo, cuando además el mismo bus pasa después por una vieja parada más cercana —otros usuarios tenían la misma petición, sobre lo que no hay respuesta—, y en la "inseguridade total" que supone el desplazamiento para acudir a la parada que le corresponde en la N-634, al tener que ir por una vía que enlaza esta carretera con la A- 8, con el añadido de que ella tiene una discapacidad visual del 55% y debe llevar también a su hijo pequeño, de tres años, por lo que usa un carrito doble.

"Tras valorar os últimos informes emitidos que achegan un novo diagnóstico do alumno, que cursa os seus estudos nun colexio de educación infantil e primaria da capitalidade, a Xunta acordou coa familia esta alternativa, ao considerar que se axeita á situación persoal do alumno", precisa la Xunta, que incide en que la parada regular, Igrexa de Alba, está en la N-634, de titularidad estatal, por lo que no puede actuar y sería el Gobierno el que debería "mellorar a accesibilidade neste punto".

Lo que sí ha podido hacer es «axustes nunha ruta de transporte escolar adaptado con coidador que xa está prestando servizo a outros usuarios no municipio de Vilalba, e que parará xunto á vivenda do neno para levalo ao colexio e traelo de volta".

El BNG llevó al pleno de este jueves en Vilalba una moción haciéndose eco de esta reivindicaciones, que mantuvo —BNG, PSOE y VA votaron a favor y el PP se abstuvo tras pedir su retirada— al entender que "pasaron desta familia moito tempo e a solución é deste mediodía, nótase que hai eleccións" e insistiendo en que la parada ordinaria "está nun carril de deceleración, é ilegal".

El PSOE aseguró que "que se tarde case un ano en resolvelo é un pouco lamentable" y VA pidió más rapidez en las soluciones, mientras el PP dijo haber mediado para hallar una solución y leyó el comunicado de la Xunta sobre esta.