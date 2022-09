La falta de concreción de Red Eléctrica mantiene en vilo el futuro de la térmica

Casi dos meses después de que la reactivación de la central térmica volviese a estar sobre la mesa, y ante la falta de concreción por parte de Red Eléctrica –pendiente de emitir un informe solicitado por el Gobierno en el que se recojan distintos escenarios extremos que incluyan situaciones de escasez de gas natural o de otros productos energéticos–, As Pontes continúa envuelta en múltiples interrogantes y pocas certezas sobre su futuro industrial.

Aunque algunas voces apuntan a la posible llegada de un barco cargado de carbón en próximas fechas al puerto exterior de Ferrol, lo cierto es que no hay confirmación oficial por parte de Endesa sobre esta cuestión, ni tampoco sobre qué pasará finalmente con una planta pendiente del cierre, y que se vio abocada a operar por última vez el pasado 24 de junio, tras agotar las existencias del mineral negro de origen indonesio que había en sus instalaciones.

"Estamos igual que cuando empezó el verano, no hay ninguna información nueva", confirma el regidor pontés, Valentín González Formoso, quien una vez más ha insistido en la necesidad de mantener funcionando una térmica "operativa y renovada" por una cuestión de pura "prudencia energética".

"Si algo nos enseñó la vida en los últimos años es que pueden aparecer condicionantes inesperados, por lo que lo lógico sería mantenerla operativa hasta que se esclarezca el escenario actual", indica el regidor, aludiendo a las complicaciones en el mercado energético derivadas de la invasión rusa en Ucrania y de los cortes de suministro de gas.

González Formoso es consciente de que "el carbón no es rentable" a largo plazo, pero defiende que sí sería una medida intermedia mientras no se concretan los otros proyectos industriales que pretenden instalarse en As Pontes, y con los que se llevaría a cabo "una transición justa", que es lo que exigen los implicados en este conflicto, cansados de incertidumbres y esperas.

Pese a ello, el alcalde pontés cree que el informe de Red Eléctrica será "desfavorable" a continuar con la central funcionando, un extremo que ya pronosticó en sus últimas intervenciones Teresa Ribera, titular del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha apoyado siempre como preferente la opción de cierre.

En caso de que esto se materialice al fin, Formoso ha manifestado que reclamará mayor agilidad para tramitar las ayudas y las gestiones para la puesta en marcha de otros proyectos en la localidad.