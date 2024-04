Conmoción por la muerte de dos sexagenarios en una colisión en Begonte: "Foi un impacto terrible"

Dos vecinos de Curtis de 66 y 67 años, Ramón Boo (M.R.V.B) y José Otero (J.O.E.), fallecieron este martes en una colisión frontolateral entre la furgoneta en la que viajaban las víctimas y un camión, cuyo conductor resultó ileso, ocurrida poco antes de las once de la mañana en la intersección entre el cinturón comarcal (LU-P-1611) y la N-VI, en el polígono de Begonte.

El particular que avisó al 112 del siniestro alertaba ya desde un primer momento de la gravedad del mismo. Y pese a la celeridad de los equipos de emergencia, pues el personal médico del centro de salud llegó muy rápido —el 061 desplazó también dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra medicalizada— e incluso alguna persona con formación sanitaria del polígono se acercó por si podía ayudar, ya nada se pudo hacer por salvar la vida de los dos sexagenarios. "Fomos para tentar axudar ou sacalos, pero xa vimos que non era posible", lamentaban los primeros en llegar al lugar.

"Estabamos uns traballando e outros no bar, no café, e sentimos o golpe, saímos correndo e xa nos atopamos co panorama, foi un impacto terrible", detallaban en una de las empresas, impresionados por el fuerte estruendo que se oyó y porque la furgoneta "saíu voando", hasta quedar volcada lateralmente en la cuneta de la N-6, sobre el lado del conductor.

Según apuntaron los presentes, el vehículo cruzaba la vía, saliendo del lado del polígono hacia Friol y el camión, que iba hacia Begonte por la N-6, no pudo evitar el impacto. Tráfico, que desplazó varias patrullas al punto, ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas de este trágico siniestro, tal y como precisó el teniente adjunto del subsector de Lugo, José Manuel López Santiso.

El suceso obligó a cortar la circulación en un tramo de la N-6, a la altura de la semirrotonda, lo que supuso el desvío del tráfico por los carriles de la glorieta partida mientras se prolongaron las tareas de excarcelación de las víctimas. Para ello fue necesaria la intervención de los bomberos del parque comarcal de Vilalba, que cortaron los cinturones de ambos ocupantes y retiraron una de las puertas de la furgoneta. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del GES de Friol Palas y personal de conservación de carreteras, que tuvo que limpiar la vía, puesto que el camión, que transportaba cereal en una bañera, perdió parte de su carga.

Un cruce de alto riesgo: "É moi perigoso, aquí xa vimos de todo"

El accidente se produjo en un punto con visibilidad y señalizado, pero en el que aún así es habitual que haya siniestros: "Este é un cruce moi perigoso, aquí xa vimos de todo", aseguraban los presentes, apuntando a que la mayoría son de "chapa e pintura". "Veciños e usuarios do polígono levamos moito tempo pedindo unha rotonda", añadían, al entender que así reduciría el riesgo que supone el sistema actual.

El alcalde de Begonte, José Ulla, además de transmitir sus condolencias a las familias de la víctimas, también aludió a la "reiterada" petición por parte del Concello para que "se acondicione o firme, se mellore a sinalización e se solucione un problema de acumulación de agua", enumeró, pidiendo a la Diputación o el Ministerio de Fomento, titulares de las vías, que actúen según su competencia.

Este cruce, que sirve de conexión con la A-6, se incluye en el tramo vial más peligroso de las carreteras estatales, tal y como recogía el último informe de la fundación Race. La entidad detectó un mayor índice de peligrosidad entre los puntos kilométricos 517,1 y 528,5 -la colisión fue en el 523,4- de la N-6, entre Begonte y Rábade, cálculo hecho según los accidentes graves y mortales ocurridos entre 2020 y 2022 por cada 1.000 millones de vehículos por kilómetro. En este tramo, la intensidad media de tráfico es de unos 2.000 vehículos, registrándose dos heridos graves y un fallecido en ese periodo.

Las víctimas, dos jubilados a los que unía una gran amistad

Lo ocurrido ha causado una gran conmoción en el núcleo de Curtis, donde residían los fallecidos, a los que unía una gran amistad y era habitual verlos juntos. Ambos, muy conocidos en la zona, estaban ya jubilados, tras haber trabajado uno en la automoción y otro proporcionando material de construcción.

Desde el Concello de Curtis se puso a disposición de las familias "o persoal de servizos sociais para brindar apoio e axuda psicolóxica". Además, mostraron su pesar por lo ocurrido: "Consternados polo fatídico accidente no que faleceron dous veciños moi queridos do pobo de Curtis. O noso pésame a familiares e achegados".