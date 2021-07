Fallece Luis Julián Morales

Familia y amigos despidieron esta semana en A Coruña a Luis Julián Morales, empleado de banca de profesión y pintor naturalista de corazón. Nacido en 1953 en la céntrica calle coruñesa de San Andrés, Luis Julián Morales siempre tuvo un especial apego por el municipio de Castro de Rei, tanto por la parroquia de Duarría, donde tenía una casa, como por la vecina localidad de Castro de Ribeiras de Lea, donde era habitual verlo compartiendo tiempo de calidad con sus amigos. Era un vecino más, una cara de siempre en fiestas, vacaciones o fines de semana, por lo que también en tierras chairegas lloran su pérdida. Su amor por la comarca chairega quedó perfectamente plasmado en su obra, al ser fuente de inspiración para esos paisajes rústicos que tanto le gustaba pintar, alternándolos con escenas urbanas. Unas creaciones y otras daban forma a diversas exposiciones, la última de ellas justo el pasado mes de junio, en el Colegio de Méicos de A Coruña, una colección de 40 acuarelas surgidas tras poder volver a salir con sus bártulos a la calle tras la reclusión por la pandemia. Profesor de dibujo, acuarela y óleo durante más de 25 años, a buen seguro que Luis Julián Morales seguirá transmitiendo su pasión por la pintura allá donde esté, mostrando la belleza que nos rodea a través de sus inseparables pinceles. José Ángel

AGRADECEMENTOS. A familia da finada María Dolores Arias García (q.e.p.d.), ante a imposibilidade material de contestar ás numerosas testemuñas de pésame, agradece por este medio a asistencia aos actos de funeral e enterro celebrados o pasado día 14, en Guldriz (Friol), e as mostras de condolencia recibidas. —A familia do finado Marcial Díaz Mera (q.e.p.d.), ante a imposibilidade material de contestar ás numerosas testemuñas de pésame, agradece por este medio a asistencia aos actos de funeral e enterro celebrados o venres, día 17, en Lugo, e as mostras de condolencia recibidas.