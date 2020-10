Fallece Julián Prieto, el "primer socialista" en Vilalba

Julián Prieto, el militante más mayor del PSOE en Vilalba y para muchos el "primer socialista" en la capital chairega, falleció hoy.

Julián nació en la parroquia xermadesa de Cazás en 1921 y llegó a Vilalba después de casarse. Su padre fue concejal socialista en Xermade en la República y él tenía 14 años cuando empezó la Guerra Civil.

Decía con cierto orgullo que era el primer socialista de Vilalba, no por carné sino porque "non había outro" y no se perdía un pleno o algún mitin. En uno del año 2016 su imagen, con una rosa en la mano y abrazado a Pedro Sánchez, saltó a todos los medios naciones.

Fue alguna vez en las listas del PSOE de Vilalba, pero siempre de suplente y la agrupación municipal ya mostró su pesar hoy en redes sociales. "Grazas por tanto e por ese legado tan valioso que nos deixas". expresaron.

Con otro retrato suyo, junto a su mujer, la fotógrafa vilalbesa Yolanda Purriños ganó un Premio Granada.