Tras más de ocho décadas al volante, el vilalbés Ramón Fernández Bermúdez, más conocido como Ramón de Luta, perdía este miércoles la vida a sus 100 años tras colisionar el coche que conducía con otro turismo. Era un hombre muy conocido en Vilalba, donde residía, ya que además de ganarse numerosos titulares por su veteranía como conductor, su presencia ya era tradición en la Festa da Bicicleta que se celebra durante el San Ramón. Allí se alzaba año tras año con el título del participante más longevo.

El triste suceso, que conmocionó a la capital chairega, ocurrió a las 15.45 horas de este miércoles en la carretera LU-120, que une Meira con Vilalba, a la altura del kilómetro 7, en la parroquia de Árbol. Al parecer, el hombre salía con su coche del desguace que hay en las inmediaciones de la vía, en el margen derecho en sentido creciente, con la intención de incorporarse a la calzada, cuando un turismo que se dirigía en dirección a Meira impactó contra él.

Ramón Fernández, el centenario fallecido en el accidente en Vilalba. AEP

Como consecuencia del choque, otras tres personas resultaron heridas de diversa consideración, la mujer que acompañaba al fallecido y dos jóvenes —J.G.A., de 28 años, y C.H.F.V., de 27— que viajaban en el otro vehículo. Todos ellos precisaron de atención médica en el lugar de los hechos y finalmente fueron trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula).

El centenario también consiguió salir con vida del coche siniestrado gracias a la intervención de los bomberos de Vilalba, que procedieron a excarcelarlo. Fue trasladado inmediatamente en helicóptero al hospital de Lugo, pero falleció poco después de llegar al centro.

El fuerte golpe que sufrieron ambos vehículos -un Peugeot y un Audi- se dejó sentir tanto en el desguace como en el bar que hay en las proximidades. Tanto es así que uno de los clientes del primer negocio fue el encargado de ponerse en contacto con la central de emergencias del 112 y alertar de lo ocurrido. Inmediatamente, se trasladó el aviso al subsector de Tráfico de Lugo, a los bomberos del parque comarcal de Vilalba, al 061 y a personal de mantenimiento de carretera, quienes se presentaron en el lugar de los hechos junto a efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Vilalba y de Cruz Roja, cuya ambulancia trasladó a la joven pareja al Hula con heridas leves, mientras que la mujer que acompañaba al fallecido fue llevada en Uvi móvil del 061.

Estado en el que quedaron los dos coches que chocaron en Árbol, Vilalba. EP

CONDUCÍA DESDE LOS 17. Ramón Fernández siempre presumía en sus declaraciones de conducir de manera impecable desde los 17 años, afición que le vino dada por su padre, que trabajaba en un taller mecánico. A su jubilación, el negocio familiar cayó en manos de Ramón, quien no dudaba en recordar que mantenía "todos os puntos do carné que hai" porque andaba siempre "con moita precaución". Y no solo pilotaba su Peugeot 406, sino que sus manos también pasaron por autobuses y camiones a lo largo de su vida.

La vitalidad era un bien que atesoró hasta el último momento. Prueba de ello era su pasión por el ordenador y la música, que confesaba en una ocasión a este diario, y que no se perdió ninguna edición de la Festa da Bicicleta de Vilalba, de la que siempre se iba con dos trofeos bajo el brazo: el del participante con más edad y la satisfacción de seguir pedaleando con casi un siglo a sus espaldas.

Vehículo accidentado en Outeiro de Rei. VICTORIA RODRÍGUEZ

OTRO ACCIDENTE. En la jornada de este miércoles , se producía otro siniestro en las carreteras de la provincia, en este caso sin víctimas. Un pequeño camión, cargado de piedra, volcó a la altura del kilómetro 508 de la A-6, en dirección a Madrid, y obligó a cortar temporalmente el tráfico.

El accidente se produjo a las 14.45 horas en Santa Mariña (Outeiro de Rei). Un testigo llamó al 112, que desplazó a la zona a la Guardia Civil de Tráfico, a una ambulancia del 061 y a personal de mantenimiento de carreteras para retirar la piedra caída sobre la calzada. También fue avisado un equipo de los bomberos de Vilalba, que finalmente no intervino.