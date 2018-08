O reverendo Isaac Rielo Carballo faleceu este sábado aos 87 anos. O cemiterio do seu Santiago de Arcos (Pol) natal será a súa última morada e alí será enterrado este domingo, tras o funeral previsto para as sete da tarde. Isaac Rielo era, ademais de sacerdote, un experto xenealoxista e autor de distintos estudos sobre A Chaira.

Cursou os estudos medios así como os de Filosofía e Teoloxía da carreira eclesiástica no Seminario Conciliar de Lugo, ordenándose sacerdote en 1955.

Tras uns anos de ministerio parroquial como ecónomo das parroquias de Cirio e Fraialde no arciprestado de Luaces (Lugo), ingresou por oposición no Corpo Eclesiástico do Exército, no que conseguiu o grao de coronel capelán. Co fin de ampliar a súa formación, matriculouse na Facultade de Dereito Canónico na Universidade Pontificia Comiñas de Madrid, onde obtivo a licenciatura nesta disciplina.

Conseguiu a licenciatura en Teoloxía, que tamén posúe, no Instituto de Teoloxía Fonamental, da Facultade de Teoloxía de Cataluña, Barcelona. Así mesmo, é diplomado en Genealogía, Heráldica e Nobiliaria, título expedido pola Escola de Genealogía, Heráldica e Nobiliaria.

Isaac Rielo é autor de O cancioneiro dá Terra Chá (Sada - A Coruña, 1980), antoloxía de literatura popular; O escudo do concello de Pol (Lugo, 1985), na que se recollen as notas máis destacadas da historia e o xénese do emblema deste municipio; Cancións galegas (Lugo, 1989), nova contribución da Terra Chá á literatura popular; Heráldica de Pantón (Betanzos - A Coruña, 1998), exhaustivo estudo dos brasóns e as pedras armeiras deste concello do sur da provincia de Lugo; e Pantón, historia e fidalguía (Santiago de Compostela, 2000) na que se profunda en facetas interesantes para o coñecemento do pasado pantonés.

Isaac Rielo era irmán do desaparecido sacerdote Nicanor Rielo, un relixioso que loitou por un maior compromiso da Igrexa coa cultura autóctona e colaborador habitual en prensa, sobre todo con artigos sobre o románico e a etnografía.