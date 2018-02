O artista chairego Anxo Lamas, natural de Bazar e de 74 anos, faleceu este sábado no Hula, onde levaba uns días ingresado tras loitar durante anos contra unha longa e dura enfermidade.

Cun longo legado, o artista, que levou o nome de Castro de Rei fóra das súas fronteiras, deixa un baleiro na cultura chairega.

TRAXECTORIA. Anxo Lamas acumulaba recoñecementos: era socio de honra do Iescha, veciño de honra de Bazar, baluro de honra no seu concello de Castro de Rei e tamén recibiu as Mans de Irimia en Meira ou a Navalla de Manuel María en Outeiro de Rei.

A súa obra –vendeu milleiros das súas icónicas táboas multicolor– están espalladas por medio mundo.

Os seus restos serán velados no tanatorio Alvariño de Muimenta, onde se celebrará o rosario ás 21.30 horas.

O enterro será o domingo ás 16.30 horas na igrexa parroquial de Bazar.