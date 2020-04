Andrés Goteira: "Fago máis deporte agora e reflexiono moito"

Onde está a pasar o confinamento?

No meu piso de Meira, onde me pillou todo isto e onde quería que me pillase, xa que é onde vivo habitualmente.

Como o soporta, que cousas fai día a día?

Pois son un chaval ansioso e as miñas neuronas funcionan máis en movemento, así que teño que suplilo con moito ciclismo indoor. Hai unhas plataformas, Zwift e Bkool, a través das que vas por onde queiras virtualmente. Eu pertenzo ao club ciclista de Meira e moitas veces quedamos varios compañeiros, por exemplo ás sete da tarde, e facemos rutas dunha hora e media. Outras veces fágoas en solitario e así vou sumando puntos e subindo de nivel. A verdade é que fago moito máis deporte agora que cando andabamos por fóra. Pola contra, non escribo. Son máis de facelo por aí, nos bares, nas viaxes, onde me inspiro. E antes tamén subía contido ás redes sociais, pero parei totalmente. Eu son xusto o contrario do que se está vendo. Está aparecendo todo un mundo de creación, de memes, e eu niso estou completamente parado. O que fago é reflexionar moito, aínda que non sei se logo son capaz de sintetizalo.

Que será o primeiro que fará cando saia?

O primeiro será dar un paseo, probar o meu nivel na bici, comprar unha, ir no coche e pisar o acelerador, ver a xente... E sobre todo, cortar o pelo. Isto xa é un descontrol, porque a min médrame enseguida e téñoo xa demasiado longo. Dependendo do que diga Pedro Sánchez e se ao final alonga o confinamento ata o 11 de maio, xa teño as tesoiras na man por se acaso (ri).

Que lección saca de todo isto, positiva e negativa?

O que me parece é que estabamos nun mundo no que pensabamos que necesitabamos consumir máis do que é necesario. Do que teño moitas ganas é de ver como evoluciona a masa social despois de que remate o confinamento, aínda que me dá que imos seguir sendo consumistas e superficiais, en termos moi xerais, claro. Pero é a sensación que teño eu, queda por ver o que pasa.